Google cephesi bir sonraki amiral gemileri olan Pixel 8 ve 8 Pro ile birlikte, Android işletim sistemi güncellemelerinde daha büyük adımlar atmaya hazırlanıyor. Güncelleme sözünün güvenlik güncellemeriyle beraber 5 yıla çıkarıldığı şu süreçte bile, Pixel telefonların güncelleme desteği iPhone’un gerisinde kalmıştı. Ancak, Google’ın Pixel 8 serisinin işletim sistemi güncellemelerini uzatma planları, bu denklemi değiştirebilir. İşte son bilgiler!

Google Pixel Serisi 8 İçin Uzun Süreli İşletim Sistemi Güncelleme Vaadi Sunulabilir!

Google, Pixel 8 ve 8 Pro ile birlikte daha fazla işletim sistemi güncellemesi taahhüt ederek kullanıcılarının cihazlarını daha uzun süre güncel tutma amacını güdüyor. Özellikle iPhone kullanıcılarının yıllardır aşina olduğu uzun ömürlülük vaadi, Pixel telefonlarda da benzer bir şekilde sunulacak.

Geçmişte, Pixel telefonlar sadece üç yıllık büyük işletim sistemi güncellemelerini ve ek iki yıl boyunca güvenlik yamalarını almıştı. Ancak, Pixel 8 ile birlikte Google, işletim sistemi güncellemeleri konusunda daha rekabetçi bir yol izlemeyi hedefliyor. Bu da, kullanıcıların Pixel cihazlarını daha uzun süre güncel ve kullanışlı tutmalarını sağlayacak.

Google’ın burada 5 ana sürüm güncellemesi ve ek 1 yıllık güvenlik güncellemesi vadedeceği iddia edilse de, bu söylentiler henüz teknoloji devi tarafından doğrulanmış değil. Ancak bu denli uzun ömürlü bir işletim sistemi güncellemesi vaadi, Google’ı bir anda Apple seviyesine çıkaracaktır.

Google’ın bu stratejisi, Apple’ın iPhone’larına sunduğu uzun süreli güncelleme desteğiyle daha yakın bir konuma gelmeyi amaçlıyor. Özellikle Pixel 8’in güncelleme taahhüdünün, Samsung’un amiral gemisi cihazlarının güncelleme politikasını aşacağı ve iPhone’un güncelleme süreçleriyle bir benzerlik taşıyacağı konuşuluyor.

Yine de bunların sadece iddia olduğunu hatırlatalım. Pixel serisi için daha fazla işletim sistemi güncellemesi taahhüdü, ilerleyen yıllarda nasıl uygulanacak, hangi hızda güncellemeler sunulacak gibi soruların yanıtlanması gerekiyor. Bu adım, Android ekosistemindeki cihazların uzun ömürlülüğünü artırma amacına yönelik atılmış olumlu bir adım olacak gibi görülüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Android cihazınızın daha uzun güncelleme almasını ister miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!