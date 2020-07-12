Akıllı Telefonlar
Google Pixel 5 ve 4a, fiziksel parmak izi okuyucusu ile gelecek!
Google, güncel akıllı telefon trendlerinden uzak bir hamleyle gündeme geldi. Yeni Pixel serisi telefonlarında fiziksel parmak izi okuyucusu bulunacak. Günümüzde pek çok akıllı telefon üreticisi, amiral gemilerinde ekran üstü parmak izi okuyucusu veya yüz tanıma sistemi kullanıyor. Hatta orta segment telefonların bile çoğunda ekran üstü parmak izi okuyucusu mevcut. Google ise kendi trendlerini oluşturmaya çalışıyor.
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Google Pixel 5 ve 4a nasıl bir parmak izi okuyucusu tasarımı kullanacak?
Yakın tarihli bir rapora göre Google Pixel 5 serisi ve 4a, arka tarafta standart bir parmak izi okuyucusu bulunduracak. Onleaks, geçtiğimiz günlerde Pixel 5 serisinin ve 4a’nın bazı görüntülerini yayınlamıştı. Resimlerde görüldüğü üzere Pixel 5 serisi, Pixel 5, Pixel 5 XL ve Pixel 5 XL 5G’den oluşacak. Üç telefonun da arka tarafında üçlü arka kamera kurulumu bulunacak. Buna ek olarak hepsi arka tarafta parmak izi sensörüne sahip olacak.
Pixel 4a‘ya gelicek olursak cihaz arka tarafta tekli kurulumu ile gelecek. Pixel 4 ve 4 XL, arka tarafta iki kamera bulunduruyordu. Ayrıca Pixel 4a, tıpkı Pixel 5 gibi arka tarafta fiziksel bir parmak izi okuyucusuna sahip. Pixel 4 ve 4 XL, 3D yüz tanıma sistemi ile gelmişti. Güvenlik açısından bu geriye dönüşün kullanıcılar tarafından nasıl değerlendirileceği merak konusu. Yakın zaman içinde cihazlarla ilgili daha detaylı bilgiler ortaya çıkacaktır.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Fold 2 çıkış tarihi ertelenebilir!
Samsung, her sene gerçekleştirdiği Unpacked etkinliğini bu sene 5 Ağustos’ta gerçekleştirecek. Şirket, etkinlikte Galaxy Note 20 serisini tanıtacak. Note 20 serisinin yanında Galaxy Z Flip 5G ve Samsung Galaxy Fold 2 telefonlarını da tanıtacağı tahmin ediliyordu. Ancak bugün ortaya çıkan söylentilere göre Galaxy Fold 2 daha geç bir zamanda piyasaya sürülecek.
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Samsung Galaxy Fold 2 ne zaman piyasaya çıkacak?
Samsung Galaxy Fold 2, XDA Developers‘da çalışan Max Weinbach’e göre %100 ertelenecek. Weinbach, cihazın yazılımının Eylül ayında bile hazır olmayabileceğini iddia ediyor. Bu da telefonun en erken Eylül ayında çıkacağını gösteriyor. Weinbach, yazılım geliştirmeleriyle ilgili referanslar göstererek bu duruma kesin gözüyle bakıyor. Test edilen Galaxy Fold 2, “blv0” sürümünde olduğu için bu sızıntıların doğru olma ihtimali yüksek gözüküyor.
Birkaç gün önce Weinbach, Galaxy Fold 2 hakkında yazılım geliştirmeleriyle ilgili ekran görüntüleri paylaşmıştı. Bütün bu sızıntıları değerlendirdiğimizde Galaxy Fold 2’ye henüz uzak olduğumuz ortaya çıkıyor. Galaxy Store’da Galaxy Note 20 ve Galaxy Z Flip 5G ile birlikte görüntülenmesi ise henüz geliştirilme aşamasında olmasından kaynaklanıyor olabilir. Samsung genellikle cihazları lansman tarihinden bir veya iki ay önce listeye eklediği için cihazın en fazla bir ay erteleneceği söyleniyor.
Henüz çıkış tarihi hakkında kesin bir bilgi olmasa da Galaxy Fold 2, Eylül ayı sonunda Galaxy S20 Fan Edition ile birlikte tanıtılabilir.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 fiyatı belli olmuş olabilir!
iPhone 12 çıkışına yakın yeni sızıntılar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Ortaya atılan son bilgilere göre cihazın baz modelinin fiyatı sızdırıldı.
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5G iPhone 12 fiyatlarında artışa neden olacak gibi!
Apple, en büyük ürünü olan iPhone 12 ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Firma yeni cihazlarını hazırlarken, seri hakkında yeni dedikodular da çıkmaya devam ediyor. MacRumors isimli haber sitesinde yer alan iddiaya göre iPhone 12 5G‘nin fiyatlandırma detayları belli oldu. Ortaya atılan iddiaya göre baz model olan 5.4 inçlik modelin, 749 dolardan piyasaya çıkacak. Bu da geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan iPhone 11‘in fiyatına nazaran 50 dolarlık bir artış demek.
Öte yandan diğer versiyonlar üzerinden de tahminler ortaya atılırken, 6.1 inç boyutundaki iPhone 12′nin ise 799 ile 849 dolar arası fiyat etiketine sahip olacak. Pro ve Pro Max modelleri hakkında herhangi bir bilgi yer almaz iken, olası fiyat artışının hayranları üzeceği düşünülmekte. OLED ekran ve 5G‘nin fiyatları olumsuz etkileyeceğine kesin gözüyle bakılırken, Apple‘ın bir ihtimal 4G versiyonlu model çıkarma ihtimalinin de olduğu konuşuluyor. Fiyatlandırma olarak ve ucuz olacağı düşünülen cihazlar hakkında henüz kesinleşmiş bir bilgi ne yazık ki yer almıyor. Ancak olası ucuz 4G‘li serisinin ülkemizde önemli satış rakamlarına ulaşabileceğini tahmin etmek çok da zor değil. Serinin Ekim 2020‘de Apple tarafından yapılacak lansman ile tanıtılması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
OnePlus, uygun fiyatlı bir model daha tanıtabilir!
Amiral gemisi katili modelleriyle popülerleşen OnePlus, Nord modeline ek olarak yeni bir uygun fiyatlı model tanıtmaya hazırlanıyor. Geekbench performans testi veri tabanında BE2028 model kodu ile yer alan cihazın ayrıntılarına haberimizde yakından bakıyoruz.
Ortaya çıkan yeni modelin işlem birimi olarak Qualcomm’un yakın zamanda duyurduğu Snapdragon 690 yonga setini kullanması bekleniyor. Bu güne kadar herhangi bir modelde kullanılmamış olan yonga seti, 2 adet 2,0 GHz frekansında çalışabilen Cortex-A77 çekirdeği ile birlikte 1,7 GHz frekanslı 6 adet Cortex-A55 çekirdeğine sahip. Cihaz, Geekbench testinden tek çekirdek ile 609 puan alırken çoklu çekirdek testinden 1728 puan alıyor. Biraz geride kalıyor olsa da aldığı Geekbench puanlarına bakıldığında Snapdragon 765G’ye oldukça benzeyen yonga seti, grafik tarafında Adreno 619 yongasından güç alıyor. Baz modelinde 6 GB RAM kapasitesi sunması beklenen yeni model, bu konuda en az 8 GB RAM’e sahip olacak olan Nord modelinin gerisinde kalıyor. Bu özelliklere bakıldığında OnePlus’ın Nord modelinden daha uygun fiyatlı bir seçenek ile karşımıza çıkacağını söylemek mümkün.
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Kutudan Android 10 işletim sistemi üzerinde çalışan Oxygen OS arayüzü ile çıkması beklenen model ile ilgili başka bir bilgi bulunmuyor. Söz konusu bilgilerin sızıntılara dayandığını ve değişkenlik gösterebileceğini de belirtelim.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi takmayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!