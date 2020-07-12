Google Pixel 5 ve 4a, fiziksel parmak izi okuyucusu ile gelecek!

Google, güncel akıllı telefon trendlerinden uzak bir hamleyle gündeme geldi. Yeni Pixel serisi telefonlarında fiziksel parmak izi okuyucusu bulunacak. Günümüzde pek çok akıllı telefon üreticisi, amiral gemilerinde ekran üstü parmak izi okuyucusu veya yüz tanıma sistemi kullanıyor. Hatta orta segment telefonların bile çoğunda ekran üstü parmak izi okuyucusu mevcut. Google ise kendi trendlerini oluşturmaya çalışıyor.

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Google Pixel 5 ve 4a nasıl bir parmak izi okuyucusu tasarımı kullanacak?

Yakın tarihli bir rapora göre Google Pixel 5 serisi ve 4a, arka tarafta standart bir parmak izi okuyucusu bulunduracak. Onleaks, geçtiğimiz günlerde Pixel 5 serisinin ve 4a’nın bazı görüntülerini yayınlamıştı. Resimlerde görüldüğü üzere Pixel 5 serisi, Pixel 5, Pixel 5 XL ve Pixel 5 XL 5G’den oluşacak. Üç telefonun da arka tarafında üçlü arka kamera kurulumu bulunacak. Buna ek olarak hepsi arka tarafta parmak izi sensörüne sahip olacak.

Pixel 4a‘ya gelicek olursak cihaz arka tarafta tekli kurulumu ile gelecek. Pixel 4 ve 4 XL, arka tarafta iki kamera bulunduruyordu. Ayrıca Pixel 4a, tıpkı Pixel 5 gibi arka tarafta fiziksel bir parmak izi okuyucusuna sahip. Pixel 4 ve 4 XL, 3D yüz tanıma sistemi ile gelmişti. Güvenlik açısından bu geriye dönüşün kullanıcılar tarafından nasıl değerlendirileceği merak konusu. Yakın zaman içinde cihazlarla ilgili daha detaylı bilgiler ortaya çıkacaktır.