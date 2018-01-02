Google Pixel 2’nin Muhteşem Portre Modunu Diğer Telefonlara Getiren Uygulama!

Her ne kadar çeşitli sorunlar yaşıyor olsa da kamera konusunda en iyi deneyimi sunan Google Pixel 2’nin bu teknolojisi APK ile diğer cihazlara da getiriliyor.

Google’ın 2017 yılında piyasaya sunduğu telefonları olan Pixel 2 ve Pixel 2 XL modelleri genel olarak fazlasıyla sevildi. Ancak günler geçtikçe farklı ve can sıkıcı sorunların ortaya çıktığı bu telefonların en önemli tarafı ise elbette kameraları olarak dikkat çekiyor. DxOMark’tan en yüksek puanı alarak çift kameraya sahip telefonları sollayan Pixel 2 ailesi, arka tarafı bulanıklaştırma, bokeh efekti ya da portre modu gibi adlara sahip fotoğraf çekimi konusunda en iyisi olarak kabul ediliyor.

Pixel 2’nin Portre Modu Tüm Android Telefonlarda!

Normalde Google’ın sadece Pixel 2 modellerinde tutarak satış adedini arttırmak isterken XDA Developers gibi bir platformda bu sistem eski Pixel ve Nexus telefonlara da uyumlu hale getirildi. Bir XDA geliştiricisi olan Charles, bu uygulamayı birinci nesil Pixel, Nexus 6P ve Nexus 5X telefonlarına uyumlu hale getirmeyi başardı.

Camera NX adını verdiği uygulaması ile Nexus 5X’te oldukça başarılı portre modu elde eden geliştiricinin uygulamasını buradaki bağlantıdan indirerek kullanabilirsiniz. Kendisi sadece 5X’te denediğini belirtirken 6P ve Pixel’de de çevresinde kullanım sorun yaşamayanlar olmuş. Tabii diğer marka ve modellere bu uygulamayı kurmak sizin kararınıza kalmış olacak.