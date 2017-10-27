Google, Yazılım Güncellemesi ile Pixel 2 Modelini Düzeltmeyi Planlıyor

Google’ın Pixel 2 XL modeli geçen hafta kullanıcıların eline geçmeye başladı. Cihazın gönderilmeye başlaması ile beraber bazı problemler ortaya çıktı.

Google bugün yaptığı açıklama ile beraber Pixel 2 XL modellerinden çalışırken gelen tıkırtıları yazılım güncellemesi ile gidereceğini duyurdu. Yapılan açıklamada bazı Pixel 2 cihazlarından çalışırken çeşitli tıkırtılar geldiğini bildiklerini ve bunu gidermeye çalıştıkları belirtildi.

Pixel User Community forumundan yapılan açıklamada gelen tıkırtının telefonun performansına herhangi bir etki etmediğini ancak bundan rahatsız olan kullanıcıların Ayarlar uygulamasından Bağlı Cihazlar kısmına girerek NFC’yi kapatabilecekleri açıklandı.

Pixel 2 ve Pixel 2 XL geçen hafta çıktığından beri telefondan tıkırtılar ve yüksek sinyal sesleri geldiği belirtiliyordu. Ayrıca Pixel 2 XL’ın ekranında da yanıklar meydana geldiği ortaya çıktı. Bu ay Google’ın Tüketici Donanımı Bölümü için oldukça zorlu geçecek gibi gözüküyor.