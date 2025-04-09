Pixel 10 serisiyle ilgili yeni sızıntılar teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Özellikle Pixel 10 Pro Fold modeli, selefine göre çok daha uygun bir fiyat etiketiyle geleceği yönündeki söylentilerle dikkat çekiyor. Edinilen bilgilere göre Pixel 10 ailesinin bu özel üyesi, Ağustos ayında 1.600 dolardan piyasaya sürülebilir. Bu rakam, geçtiğimiz yıl çıkan Pixel 9 Pro Fold’a kıyasla 200 dolarlık bir indirim anlamına geliyor.

Pixel 10 Serisi Fiyatıyla Şaşırttı: Telefon Rekabeti Kızışıyor

Katlanabilir telefonlar hâlâ pahalı bir teknoloji ürünü olarak görülse de Pixel 10 serisinde fiyatların yeniden şekillenmesi, Google’ın pazardaki yerini daha da sağlamlaştırmak istediğinin sinyallerini veriyor. İddialara göre Pixel 10 Pro Fold fiyat indirimiyle yalnızca rakipleriyle rekabet etmekle kalmayacak, aynı zamanda daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedefleyecek.

Google’ın planları sadece bununla sınırlı değil. 2027 yılında piyasaya sürülmesi beklenen Pixel 12 Pro Fold modelinin de 1.500 dolarlık fiyatla çıkması bekleniyor. Bu da Pixel 10 ailesinin fiyat-performans dengesinin sadece geçici bir strateji olmadığını ortaya koyuyor. Ayrıca, Pixel 10 serisinin diğer üyeleri içinse farklı bir tablo söz konusu. Örneğin Pixel 10 modelinin fiyatı 800 dolara yükselirken, Pixel 10 Pro XL modeli 1.200 dolardan satışa çıkacak.

Fiyat indirimi sadece Fold modeliyle sınırlı kalmıyor. Google’ın daha uygun fiyatlı telefonları olan Pixel a serisinin de 2028’de çıkacak Pixel 12a ile birlikte 499 dolardan satışa sunulması planlanıyor. Yani Pixel 10 serisi, hem amiral gemisi hem de orta segmentte kullanıcılara çeşitli seçenekler sunacak.

Google’ın her yıl dört yeni Pixel 10 modeli tanıtma geleneğini sürdürmesi bekleniyor. Özellikle her Ağustos ayında yapılan lansmanlar, markanın belirli bir takvime oturmak istediğini gösteriyor. Bu plan dahilinde Pixel 10 ailesinin önümüzdeki yıllarda da teknoloji gündemini meşgul etmesi kaçınılmaz gibi görünüyor.

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