Uygulama
Google Pay ile 24 ayar altın hediye edilebilecek
Google Pay bir başka adıyla Google Tez, kullanıcılarına 24 ayar altın hediye etme seçeneğini sunmaya hazırlanıyor. İlk olarak Hinidstan’da hayata geçirilmesi planlanan servis ile, istediğiniz kişiye altın gönderebileceksiniz.
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Google’ın çevrimiçi alışverişler için geliştirdiği servisi Google Pay, yeni bir uygulama için hazırlıklara başladı. Hindistan’da Google Tez olarak bilinilen mobil uygulamanın kodlarında ‘hediye altın, ne kadar altın hediye edeceksiniz’ ifadelerine rastlanıldı. Yakın zamanda resmi olarakta açıklanması beklenilen ‘hediye altın’ servisi için Google, Hindistan bölgesini seçti.
Uygulama içerisinde ‘Altın mahzeni’ kısımında gerçekleştirilebilecek hediye işlemi için 24 ayar altın kullanılacak. Google Tez’in v48.0.001_RC03 versiyonunda görüntülenen yenilik için şirket, partner olarak MMTC-PAMP firması ile anlaştı. Hindistan’ın en büyük altın üretim şirketlerinden birisini seçen Google, bölgenin külterel değerlerini dikkate alarak servisi burada test etmeyi hedefliyor. En büyük ikinci altın tüketicisi ve ‘dünyada bulunan tüm altınlarının yarısının bulunduğu’ bölge olarak bilinen Hindistan’da altın zenginliğin ve gösterişin sembolü. Google hayata geçireceği bu uygulama ile birlikte Hindular arasında devam eden altın hediyelerini dijital ortama geçirmeyi planlıyor. Ayrıca, dijital olarak gönderilen altınları fiziksel olarak bulunmasını isteyen Hinduların uygulama içerisinde talep etmesi yeterli olacak. Play Store üzerinde henüz yayınlanmayan yeniliğin önümüzdeki günlerde paylaşılacak güncelleme ile birlikte çıkacağı tahmin ediliyor. Çıkacak servisin Hindistan dışında farklı bölgelerde kullanıma sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.
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Facebook Viewpoints: Anket yap para kazan!
Facebook, son zamanlarda veri skandalları ile karşımıza çıkıyorken, şimdi de yeni bir anket programı ile gündeme oturmuş durumda.
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Facebook tarafından geliştirilen uygulama, kullanıcılara yaptıkları anketlerle para kazandırmaya hazırlanıyor. Facebook Viewpoints‘e katıldıktan sonra ad, e-posta adresi, ikamet ettiğiniz ülke, doğum tarihi ve cinsiyet gibi bilgileri girmeniz gerekiyor. Eğer Facebook abonesi iseniz bu bilgileri girmeden bu adımı atlayabiliyorsunuz.
Facebook Viewpoints‘de kullanıcılar yaptıkları anketlere göre puan toplayabiliyorlar. Yaklaşık 1000 puan, 5 dolar gibi fiyata denk geliyor. Facebook kullanıcılarına her 5 dolarda bir ödeme yapacak. Ayrıca bu uygulamadan alınan veriler, Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın geliştirilmesinde kullanılacak.
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Yeni bir şeyler bulmak için 5 Google alternatifi
Google, birçoğumuzun varsayılan arama motoru olduğunu biliyoruz. Ancak arama motorlarıyla yapabileceklerinizin alternatiflerine göz atmanızı, mesela arama yaparken para kazanabilir ya da kazandığınız parayı bir yerlere bağışlayabilirsiniz.
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Mojeek: Aramalarınıza duygunuzu katın
İnternette yayılan her şey genellikle bir tepki alır. Eğer sizde aramalarınıza tepkinizi katmak istiyorsanız Mojeek arama motorunu kullanabilirsiniz. Yazdığınız anahtar kelime ile yaptığınız aramayı, arama motorunun size sunduğu duygu emojileri ile filtreleyebilirsiniz.
Mojeek‘i kullandığınızda sizde oldukça iyi çalıştığını göreceksiniz. Bu şekilde aramalar yapmak oldukça şaşırtıcı geliyor insana. Platform aynı zamanda Google gibi arama motorlarının da alt yapısını kullanıyor. Bu şekilde farklı sonuçları karşınıza çıkartabiliyor. Ayrıca kullandığı sunucu ve kullanıcılarının verilerini asla saklamamasıyla ünlü.
Givero: Arama yaparak, bağış için para kazanın
İnternette bir şeyler aradığınızda, genellikle Google ve Microsoft gibi devlerin ceplerine daha fazla para girmesine sebep oluyorsunuz. Ancak Givero kullanarak, her yaptığınız aramada bir hayır kurumuna bağış yapabilirsiniz.
İçerisinde Mozilla Vakfı ve WWF gibi bağış kuruluşlarının bulunduğu site ile arama yaparak bu kurumlardan birine bağışta bulunabilirsiniz. Ayrıca site bu gelirleri sizlere reklamları göstererek kazandığını bilmeniz gerekiyor.
Gibiru: Sansürsüz Google sonuçları
Bilindiği gibi Google dünyanın en çok kullanılan arama motorların bir tanesi. Bazı ülkeler ya da kurumlar Google’a, arama sonuçlarında bulunan bazı bilgileri sansürlemesini istiyor. Google ise ülkelerle karşı karşıya gelmemek için genellikle bu sonuçları sansürlüyor.
Eğer siz sansürsüz Google sonuçlarına erişmek istiyorsanız, Gibiru arama motorunu kullanabilirsiniz.
SearX: MetaSearch ile birden çok arama motorunda sonuç alın!
Eğer bir sonucu, bir çok arama motorunda görmek istiyorsanız, SearX platformunu kullanabilirsiniz. Platform, birçok arama motorunun sonuçlarını içerinde bulunduruyor ve hangi arama motorundan hangi sonucu aldığınızı sizlere gösteriyor.
İçerisinde Google, Bing gibi büyük arama motorlarını bulundururken, Qwant ve Startpage gibi arama motoru alternatiflerine de yer veriyor. Aslında bu arama motorunda Genel, Dosyalar, Görseller, Harita, Müzik, Videolar, Haberler ve Sosyal Medya gibi belirli alternatif motorları seçebilirsiniz.
Presearch: Arama yap, kripto para kazan
Presearch, her aramada bir miktar kripto para kazanmanızı sağlayan küçük bir arama motorudur. Bu kripto paraya PRE denir ve şu anda pek bir değeri yoktur. CoinMarketCap’te, bir PRE jetonunu 0,001 ABD doları olarak değerlendiriyor.
Her arama size birkaç PRE kazandırır, bir günde maksimum 32 PRE kazanabilirsiniz. Bu da yaklaşık, 0,032 ABD doları yapar.
Haber
Instagram beğeni sayısını kaldırıyor!
Popüler sosyal medya uygulaması Instagram, Twitter hesabından bir açıklama yayımladı. Test aşamasında olan beğeni sayılarını göstermeme özelliğini neredeyse dünyanın her yerindeki beta kullanıcılarına açtığını duyurdu.
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Instagram tarafından yapılan açıklamada birçok ülkede bu özelliği test ettiklerini ve bu ülkelerdeki kullanıcılardan aldıkları geri dönüşlerin iyi olduğunu belirtti. Yapılan resmi açıklamada, “Avustralya, Brezilya, Kanada, İrlanda, İtalya, Japonya ve Yeni Zelanda’daki testlerden gelen geri bildirimler olumluyken, Instagram için temel bir değişiklik oldu ve bu nedenle küresel topluluğumuzdan daha fazla bilgi edinmek için testimize devam ediyoruz.” dendi.
Yani artık bu güncelleme ile birlikte, takip ettiğiniz kişilerin fotoğraflarına gelen beğeni sayılarını göremeyeceksiniz. Lakin kendi fotoğraflarına gelen beğeni sayılarınızı görüp, kimin beğenip kimin beğendiğine bakmaya devam edebileceksiniz. Eğer bir Instagram içerik oluşturucu iseniz, şirket sizin için bu konuda farklı teklifler verebilir.