Google Pay ile 24 ayar altın hediye edilebilecek

Google, birçoğumuzun varsayılan arama motoru olduğunu biliyoruz. Ancak arama motorlarıyla yapabileceklerinizin alternatiflerine göz atmanızı, mesela arama yaparken para kazanabilir ya da kazandığınız parayı bir yerlere bağışlayabilirsiniz.

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Mojeek: Aramalarınıza duygunuzu katın

İnternette yayılan her şey genellikle bir tepki alır. Eğer sizde aramalarınıza tepkinizi katmak istiyorsanız Mojeek arama motorunu kullanabilirsiniz. Yazdığınız anahtar kelime ile yaptığınız aramayı, arama motorunun size sunduğu duygu emojileri ile filtreleyebilirsiniz.

Mojeek‘i kullandığınızda sizde oldukça iyi çalıştığını göreceksiniz. Bu şekilde aramalar yapmak oldukça şaşırtıcı geliyor insana. Platform aynı zamanda Google gibi arama motorlarının da alt yapısını kullanıyor. Bu şekilde farklı sonuçları karşınıza çıkartabiliyor. Ayrıca kullandığı sunucu ve kullanıcılarının verilerini asla saklamamasıyla ünlü.

Givero: Arama yaparak, bağış için para kazanın

İnternette bir şeyler aradığınızda, genellikle Google ve Microsoft gibi devlerin ceplerine daha fazla para girmesine sebep oluyorsunuz. Ancak Givero kullanarak, her yaptığınız aramada bir hayır kurumuna bağış yapabilirsiniz.

İçerisinde Mozilla Vakfı ve WWF gibi bağış kuruluşlarının bulunduğu site ile arama yaparak bu kurumlardan birine bağışta bulunabilirsiniz. Ayrıca site bu gelirleri sizlere reklamları göstererek kazandığını bilmeniz gerekiyor.

Gibiru: Sansürsüz Google sonuçları

Bilindiği gibi Google dünyanın en çok kullanılan arama motorların bir tanesi. Bazı ülkeler ya da kurumlar Google’a, arama sonuçlarında bulunan bazı bilgileri sansürlemesini istiyor. Google ise ülkelerle karşı karşıya gelmemek için genellikle bu sonuçları sansürlüyor.

Eğer siz sansürsüz Google sonuçlarına erişmek istiyorsanız, Gibiru arama motorunu kullanabilirsiniz.

SearX: MetaSearch ile birden çok arama motorunda sonuç alın!

Eğer bir sonucu, bir çok arama motorunda görmek istiyorsanız, SearX platformunu kullanabilirsiniz. Platform, birçok arama motorunun sonuçlarını içerinde bulunduruyor ve hangi arama motorundan hangi sonucu aldığınızı sizlere gösteriyor.

İçerisinde Google, Bing gibi büyük arama motorlarını bulundururken, Qwant ve Startpage gibi arama motoru alternatiflerine de yer veriyor. Aslında bu arama motorunda Genel, Dosyalar, Görseller, Harita, Müzik, Videolar, Haberler ve Sosyal Medya gibi belirli alternatif motorları seçebilirsiniz.

Presearch: Arama yap, kripto para kazan

Presearch, her aramada bir miktar kripto para kazanmanızı sağlayan küçük bir arama motorudur. Bu kripto paraya PRE denir ve şu anda pek bir değeri yoktur. CoinMarketCap’te, bir PRE jetonunu 0,001 ABD doları olarak değerlendiriyor.

Her arama size birkaç PRE kazandırır, bir günde maksimum 32 PRE kazanabilirsiniz. Bu da yaklaşık, 0,032 ABD doları yapar.