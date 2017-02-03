Google Ödeme Uygulaması Hands Free’yi Kullanıma Kapatıyor

Google kullanıcıların temassız ödemeye yapmasını sağlayan deneysel ödeme yöntemi Hands Free uygulamasını kapatacağını açıkladı.

Kullanıcılar ödeme yapacakları zamna kasiyere basitçe Google ile ödeme yapacağım demek yeterli oluyordu. Servis 8 Şubat tarihinden itibaren kullanılamayacak. Uygulama 2016 yılının Mart ayında iOS ve Android işletim sistemlerinde kullanıma açılmıştı.

Kullanıcılar uygulama ödeme bilgilerini ve fotoğraflarını ekliyorlar uygulama Bluetooth, Wi-Fi lokasyon bilgileri üzerinden telefonun o anda mağazada olduğunu belirliyor ve bunun üzerine ödemeyi direkt olarak gerçekleştiriyordu. Ödemenin kabuk edilmesi için kasiyerin sunduğu kodu uygulama okutmak yeterliydi.

Hands Free ilk olarak duyurulduğunda yüz tanıma sistemi kullanacaktı ve tamamen bilgisayar tarafından yönetilen bir alışveriş deneyimi sunacaktı. Ancak buların hiç birisi olmadı ve planlarda uygulama ile beraber rafa kaldırılıyor. Ancak şirket yaptığı açıklamada bu tarz denemeleri her zaman yapacaklarını ve yeni teknolojiler ile bu süreci kolaylaştıracaklarını açıkladı. Yani gelecekte buna benzer daha fazla uygulama görebiliriz.