Google Now Başlatıcı Uygulama Marketi Play Store’dan Kaldırılıyor

Google, 2014 yılının ağustos ayından bu yana Android cihaz kullanıcılarına kendi geliştirdiği Now başlatıcısını kurma izni veriyordu.

Ancak Google 2017’nin birinci çeyreğinin sonunda Now başlatıcısını Play Store’dan kaldırmayı amaçlıyor. 1 Mart tarihi itibariyle de artık satılan telefonlarda yer almayacak. Başlatıcı şirketin bir dönem bayrak gemisi modelleri olan Nexus cihazlar için geliştirilmişti.

Bir çok Android donanım üreticisinin beğenilmeyen arayüzünden kurtulmak ve Materyal Dizayn arayüzü kullanmak isteyen birçok kullanıcı Now arayüzünü kullanıyordu. Bu arayüz çok daha temizdi. Şirket Now başlatıcısını kaldıracak olsa da güncellemelerine devam edecek. Ancak artık Play Store’da yer almayacak.

Şirketin bunu kaldırma amacı Pixel modelleri olabilir. Pixel ve Pixel XL modellerinde yer alan Pixel başlatıcısı geliştirilecek ve diğer cihazlara da açılacak. Kullanıcılar şimdilik Nova Launcher gibi üçüncü parti geliştirmeleri kullanıyor. Pixel Launcher’ın diğer kullanıcılara ne zaman açılacağı henüz belli değil. Ancak Now tamamen kullanımdan kalkmadan Pixel’in gelmesi beklenmiyor.