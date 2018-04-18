Google Maps yönlü tarif özelliğine dükkanları da ekliyor

Google Maps yönlü tarif özelliğine dükkanları da ekliyor

18 Nisan, 2018 Google, Uygulama, Yapay Zeka, Yazılım 0 yorumlar

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Gün geçtikçte ülkemizde olduğu gibi dünyanın her noktasında daha da gelişen Google Maps yönlü tarif kısmını daha da özelleştiriyor. Bildiğiniz gibi Maps uygulamasında çok uzun süredir gideceğiniz nokta tarif edilirken sokak sokak nereden, hangi yöne dönmeniz gerektiği tarfi ediliyor.

Google Maps yönlü tarif

Bilmediğiniz bir yerdeki yan yana yollardan hangisini seçeceğinize harita üzerinden karar veremediğinizde işinize yarayan bu özellik şimdi daha da spesifik yön tarifleri vermeye hazırlanıyor. Twitter’daki bazı Google Maps kullanıcılarının attıkları tweet’lerden ortaya çıkan bilgiye göre Google, harita uygulaması için yol tarifine belli başlı restoran ve bilindik yerleri ekleyecek.

Yani belli noktalarda Maps uygulaması size “… Sokak’tan sola dönün” yerine “Domino’s Pizza’nın köşesinden dönün” gibi tarifler sunabilecek. New York’taki Google maps kullanıcıların dikkatini çekmesi ile gün ışığına çıkan bu özellik belli ki şu an test aşamasında. Oldukça kapsamlı bir veri bankasına ihtiyaç duyan özellik belki iptal de edilebilir.

Google Maps yönlü tarif

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