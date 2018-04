Google Maps yönlü tarif özelliğine dükkanları da ekliyor

Gün geçtikçte ülkemizde olduğu gibi dünyanın her noktasında daha da gelişen Google Maps yönlü tarif kısmını daha da özelleştiriyor. Bildiğiniz gibi Maps uygulamasında çok uzun süredir gideceğiniz nokta tarif edilirken sokak sokak nereden, hangi yöne dönmeniz gerektiği tarfi ediliyor.

Google Maps told me to make a right “right after the White Castle.” Does it do that now?

Bilmediğiniz bir yerdeki yan yana yollardan hangisini seçeceğinize harita üzerinden karar veremediğinizde işinize yarayan bu özellik şimdi daha da spesifik yön tarifleri vermeye hazırlanıyor. Twitter’daki bazı Google Maps kullanıcılarının attıkları tweet’lerden ortaya çıkan bilgiye göre Google, harita uygulaması için yol tarifine belli başlı restoran ve bilindik yerleri ekleyecek.

So @googlemaps instructed me to “turn right after Burger King” … I think this is the best update yet. #mindblown

