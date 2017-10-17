Google Maps ile Artık Gezegenleri ve Ayları Keşfedebileceksiniz!

Google Maps bir gün önce, uzay araçları tarafından çekilen yarım milyon görüntüyü kullanarak bir düzineden fazla uzak gezegeni ve ayı ekledi.

Plüton, Venüs ve birkaç ay da Google Haritalar’a eklendi. Dünyadan uzaklaşarak Enceladus ya da yüzeyinin altında su bulunduğu düşünülen Satürn’ün en büyük altıncı ayını görüntüleyebilerek Cassini projesini bile kendinizce yeniden canlandırabileceğiniz uygulama oldukça başarılı ve kullanışlı gözüküyor. Gök bilim sanatçısı Björn Jónsson, NASA ve Avrypa Uzay Ajansı’nın görüntülerini kullanarak Europa, Ganymede, Rhea ve Mimas gibi haritaları bir araya getirdi.

Google’ın getirdiği yeniliği anons etmesinden bir kaç saat sonra gezegensel bilim insanı Emily Lakdawalla Twitter’da Enceladus ve Europa da dahil olmak üzere buz gibi ay harita isimlerinin 180 derecelik bir kayma içerdiğini bildirdi. Fakat sorun hala düzeltilmemiş gözüküyor.

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