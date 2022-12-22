The New York Times’a göre OpenAI’nin ChatGPT sohbet robotu prototipinin Kasım ayı sonunda piyasaya sürülmesinin ardından Google alarm durumuna (“kırmızı kod”) geçti. OpenAI CEO’su Sam Altman’a göre Google yöneticileri, bir haftadan kısa bir süre içinde 1 milyon kullanıcıya ulaşan yeni aracın başarısı konusunda endişeli.

Amerikan yayınına göre, arama motoruna yönelik potansiyel bir rekabeti öngören Google CEO’su Sundar Pichai bizzat müdahale etti ve “ChatGPT’nin temsil ettiği tehdide yanıt vermek için şirket içindeki çeşitli grupların çalışmalarını gözden geçirdi”. Şimdi öncelik “yeni yapay zeka prototipleri ve ürünleri geliştirmek ve piyasaya sürmek” dedi.

ChatGPT etrafındaki söylentiler, tanıtıldığı zamanki iyi izlenimden kaynaklanıyor. Araç, tıpkı Google’ın arama motoru gibi soruları yanıtlayabiliyor, ancak bunu günlük konuşma dilinde yapıyor, ayrıca matematiksel denklemleri anında çözüyor, dilleri çeviriyor, akademik metinler yazıyor, kodlarda hata ayıklıyor ve düzeltiyor.

Google ChatGPT’den neden korkuyor?

Google’daki emir, şirketin tüm araştırma, güvenilirlik ve güvenlik ekiplerinin şirketin bir sonraki büyük konferansına kadar yapay zeka ürünlerini sunmaya hazır hale getirilmesidir.

Bu son tarih, Google’ın çok konuşulan DALL-E görüntüleyicisinin kendi geliştirdiği versiyonu olan “Imagen “i tanıtmayı umduğu Mayıs ayında yapılması planlanan I/O 2023 etkinliği olacak. Google o zaman, kullanıcıların sanal görevlilerle doğal bir şekilde sohbet etmelerine olanak sağlamayı vaat eden AI LaMDA teknolojisini de sunmayı umuyor.

Arama sohbet robotuna gelince, Google CALM (Trusted Adaptive Language Modeling) geliştiriyor. En büyük endişenin, önyargı ya da zehirli dil sorunları olmayan bir yapay zekayı piyasaya sürmek olduğunu söyleseler de, aslında mesele insanların internette alışveriş aramaları yapmak için güvendikleri bir botu tercih etmeleridir.

Kaynak: 9to5Google