Akıllı Telefonlar
Google, işlemcilerini daha fazla kullanmak istiyor.
Gelen bilgilere göre, Google kendi işlemcilerini daha fazla kullanmak istiyor gibi görünüyor.
Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro modelleri Ekim sonunda piyasaya çıkıyor, bu modellerin en önemli özelliği ise Google imzalı özel bir işlemciye sahip olmaları.
Bildiğimiz bilgilere göre Google’ın Tensor adındaki işlemcisi aslında Samsung tarafından geliştirilen ancak kullanıma sunulmayan Exynos 9855.
Google tarafından kendine göre düzenlenmiş bu model için, Google 3 yıldan fazla süren bir emeğin sonucu olduğunu aktarıyor.
Bu emeğin karşılığını almak isteyen firma bu ürünü daha fazla üründe kullanmak istiyor.
Google’ın kendi geliştirdiği ARM tabanlı işlemciler, 2023 yılında Chromebook notebook ve tablet modellerinde de karşımıza çıkabilir.
Google Tensor hakkında bunları söylüyor ;
Tensor, insanların telefonlarını bugün nasıl kullandıkları ve gelecekte nasıl kullanacakları için tasarlandı.
Tensor’ü tasarlayan ekip, Pixel’i daha da yetenekli hale getirmek ve her zaman hayalini kurduğumuz Google telefonlarını yapmamızı sağlıyor.
Örneğin ;
Tensor ile çipin her parçasını düşündük ve onu Google’ın hesaplamalı fotoğrafçılık modellerini çalıştıracak şekilde özelleştirdik, bu geliştirmeler kullanıcılara yeni özellikler verirken ayrıca mevcut özelliklerde iyileştirmeler anlamına gelir.
Hedef ise, Google’ın en güçlü parçalarından yararlanırken aynı zamanda tümü son derece kişiselleştirilmiş bir deneyimde daha iyiye giden telefonlar.
Tensor’un yeni güvenlik çekirdeği ve Titan M2 ile Pixel 6, herhangi bir telefondan daha fazla donanım güvenliği katmanına sahip olacak.
Pixel 6
-Ekran boyutu: 6.4 inç AMOLED 90 Hz
-Arka kamera 50 megapiksel (Geniş) + 12 megapiksel (Ultra Geniş Açı)
-Ön kamera: 8 megapiksel
-Pil: 4.614 mAh
-RAM: 8 GB
-Depolama: 128 GB / 256 GB
Pixel 6 Pro
-Ekran boyutu: 6.71 inç AMOLED 120 Hz
-Arka kamera 50 megapiksel (Geniş) + 4x 48 megapiksel (Telefoto) + 12 megapiksel (Ultra Geniş Açı)
-Ön kamera: 12 megapiksel
-Pil: 5.000 mAh
-RAM: 12 GB
-Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
Bu habere göre Google’ın, aynı Apple gibi bir plana sahip olduğunu görüyoruz.
Apple, kendi bilgisayarlarında da mobil cihazlarındaki işlemcilerin benzerini kullanıyor.
Intel ve AMD için kötü bir haber gibi gözüken bu habere, bu ikilinin ne gibi cevap vereceğini bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
IPS mi AMOLED mi? | Biz Sorduk Siz Cevapladınız!
Bir telefon tercih ederken telefonu seçimine en çok etki eden etmenlerden bir tanesi de ekranlardır. Ekranlar ne kadar kaliteli ise o kadar daha albenili oluyor. Ek olarak tüm işlerimizi o ekranda gerçekleştirdiğimizi düşünürsek önem seviyesi daha da çok artıyor.
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Biz editörler olarak IPS ve AMOLED ekranlar arasındaki farkları biliyorken, siz tüketiciler aralarındaki farklı biliyor musunuz bunu öğrenmek istedik. Eren ve Eray sokağa çıkıp iki ekran arasındaki farkları ve bu farklar sonunda insanların hangi ekranın daha iyi olduğunu sordu. Peki siz bir telefon satın alma kararı verirken ekranın IPS mi yoksa AMOLED mi seçersiniz?
#IPS #AMOLED #IPSvsAMOLED
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Akıllı Telefonlar
iPhone 13 Serisi, Apple’ın Hisse Senedi Fiyatını Rekor Seviyeye Ulaştırdı!
Son raporlara göre Apple’ın yeni amiral gemisi serisi olan iPhone 13 serisi, 14 Eylül’de resmi olarak piyasaya çıkacak. Bu serinin ön siparişi 17 Eylül’de, ilk resmi satışları ise 24 Eylül’de başlayacak. Bu haberlerin ardından Apple’ın hisse senedi fiyatı, 153,49$ ile rekor seviyeye ulaştı. Bununla birlikte hisse senetleri %3.04’lük artış ile günü 153,12$ ile kapattı.
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İçindekiler
Geçtiğimiz yıla kıyasla Apple hisse senetlerinde ne gibi değişiklikler oldu?
Geçtiğimiz yıl Apple, ilk olarak eylül ayında Bionic A14 işlemcisini piyasaya sürdü. Ardından firma, 13 Ekim’de iPhone 12 konferansını düzenledi. Bu dönemde şirketin hisse senetleri en yüksek kapanış olan 124,40$ ile kapatmıştı. Firma, her yeni iPhone serisi lansmanı öncesinde hisse senet fiyatlarında yeni rekorlar kırıyor. Pazartesi günü gerçekleşen hisse senet fiyatındaki artış ile şirket, 2.53 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı. Tahminlere göre piyasa değeri 3 trilyonu geçen ilk şirket Apple olacak. Apple’ın geçmişine baktığımızda şirket ilk kez Ağustos 2018’de 1 trilyon dolar piyasa değerini aştı. Ardından 2 yıl sonra firmanın değeri 2 trilyon doları hızlı bir şekilde geçti.
Ming-Chi Kuo’nun raporuna göre iPhone 13, düşük yörüngeli uydu iletişimini destekleyecek. Bu, özelleştirilmiş bir X60 modem ve GlobalStar firmasının desteği ile gerçekleşecek. Yayınlanan bu raporun ardından GlobalStar’ın hisse senet değeri, %64 oranında sert bir artış yaşadı.
Verilere göre 2021’den günümüze, Apple’ın hisse senet fiyatı %18.33 oranında arttı. Bu, şirketin Google (%68.34) ve Microsoft (%39.46)’dan geride kaldığını gösteriyor. Ancak Samsung (%9.52) ile kıyasladığımızda Apple, oldukça iyi bir sonuç elde etmiş gibi gözüküyor. Bununla birlikte iPhone 13 serisinin ucuz olmayacak olması da önemli bir detay. Cihazlar piyasaya sürüldüğünde Apple’ın hisse senetlerinde ne gibi değişiklikler olacağını tahmin edemiyoruz.
iPhone 13 serisinin fiyatlandırması nasıl olacak?
Apple’ın yeni iPhone 13 serisi, önceki nesilden daha pahalı olacak. Başlangıç fiyatları normale yakın olsa bile üst modellerde önemli bir fiyat artışı olması muhtemel gözüküyor. Son raporlar, iPhone 13 Pro Max’in 1 TB’lık modelinin 2000$’ı aşacağını gösteriyor.
iPhone 13 Mini: 4 GB RAM
- 64 GB Depolama Alanı – 5499 Yuan ($850)
- 128 GB Depolama Alanı – 5999 Yuan ($927)
- 256 GB Depolama Alanı – 6799 Yuan ($1,051)
iPhone 13: 4 GB RAM
- 64 GB Depolama Alanı – 6299 Yuan ($973)
- 128 GB Depolama Alanı – 6799 Yuan ($1,051)
- 256 GB Depolama Alanı – 7599 Yuan ($1,174)
iPhone 13 Pro: 6 GB RAM
- 128 GB Depolama Alanı – 8499 Yuan ($1,313)
- 512 GB Depolama Alanı – 10499 Yuan ($1,622)
- 1 TB Depolama Alanı – 13299 Yuan ($2,055)
iPhone 13 Pro Max: 6 GB RAM
- 128 GB Depolama Alanı – 9299 Yuan ($1,437)
- 512 GB Depolama Alanı – 11299 Yuan ($1,746)
- 1 TB Depolama Alanı – 14099 Yuan ($2,179)
JP Morgan Chase analisti Samik Chartterjee’nin son tahminlerine göre Apple’ın 2022 mali yılında iPhone satışları, 246 milyon adete yükselecek. Eğer bu tahminler doğru çıkarsa şirket iPhone satışlarında yeni bir rekor kırmış olacak.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
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