Google, işlemcilerini daha fazla kullanmak istiyor.

Gelen bilgilere göre, Google kendi işlemcilerini daha fazla kullanmak istiyor gibi görünüyor.

Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro modelleri Ekim sonunda piyasaya çıkıyor, bu modellerin en önemli özelliği ise Google imzalı özel bir işlemciye sahip olmaları.

Bildiğimiz bilgilere göre Google’ın Tensor adındaki işlemcisi aslında Samsung tarafından geliştirilen ancak kullanıma sunulmayan Exynos 9855.

Google tarafından kendine göre düzenlenmiş bu model için, Google 3 yıldan fazla süren bir emeğin sonucu olduğunu aktarıyor.

Bu emeğin karşılığını almak isteyen firma bu ürünü daha fazla üründe kullanmak istiyor.

Google’ın kendi geliştirdiği ARM tabanlı işlemciler, 2023 yılında Chromebook notebook ve tablet modellerinde de karşımıza çıkabilir.

Google Tensor hakkında bunları söylüyor ;

Tensor, insanların telefonlarını bugün nasıl kullandıkları ve gelecekte nasıl kullanacakları için tasarlandı.

Tensor’ü tasarlayan ekip, Pixel’i daha da yetenekli hale getirmek ve her zaman hayalini kurduğumuz Google telefonlarını yapmamızı sağlıyor.

Örneğin ;

Tensor ile çipin her parçasını düşündük ve onu Google’ın hesaplamalı fotoğrafçılık modellerini çalıştıracak şekilde özelleştirdik, bu geliştirmeler kullanıcılara yeni özellikler verirken ayrıca mevcut özelliklerde iyileştirmeler anlamına gelir.

Hedef ise, Google’ın en güçlü parçalarından yararlanırken aynı zamanda tümü son derece kişiselleştirilmiş bir deneyimde daha iyiye giden telefonlar.

Tensor’un yeni güvenlik çekirdeği ve Titan M2 ile Pixel 6, herhangi bir telefondan daha fazla donanım güvenliği katmanına sahip olacak.

Pixel 6

-Ekran boyutu: 6.4 inç AMOLED 90 Hz

-Arka kamera 50 megapiksel (Geniş) + 12 megapiksel (Ultra Geniş Açı)

-Ön kamera: 8 megapiksel

-Pil: 4.614 mAh

-RAM: 8 GB

-Depolama: 128 GB / 256 GB

Pixel 6 Pro

-Ekran boyutu: 6.71 inç AMOLED 120 Hz

-Arka kamera 50 megapiksel (Geniş) + 4x 48 megapiksel (Telefoto) + 12 megapiksel (Ultra Geniş Açı)

-Ön kamera: 12 megapiksel

-Pil: 5.000 mAh

-RAM: 12 GB

-Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Bu habere göre Google’ın, aynı Apple gibi bir plana sahip olduğunu görüyoruz.

Apple, kendi bilgisayarlarında da mobil cihazlarındaki işlemcilerin benzerini kullanıyor.

Intel ve AMD için kötü bir haber gibi gözüken bu habere, bu ikilinin ne gibi cevap vereceğini bekleyip göreceğiz.