Google’ın Yeni Sürücüsüz Araç Filosu Yola Çıkmaya Hazırlanıyor

Google’ın sürücüsüz araç projesi uzunca bir süre sonra bünyesinden ayrılarak Waymo adını almış ve Alphabet altında bir şirket olmuştu.

Google’ın sürücüsüz araç girişimi Waymo’ya ait Chrysler üretimi Pacifica minivanlar bu ay sonunda ilk kez yollara çıkacak. Waymo bu duyuruyu bugün Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı’nda yaptı. Ayrıca yeni araçlar da burada sergilendi.

Yeni araçlar Mountain View, California ve Phoenix, Arizona’da yollara çıkacak. Şirketin bu şehirlerde Lexus SUV modelleri bir süredir dolanıyor. Waymo’nun bugün sergilediği araçlar Fiat Chrysler ile 2016’nın Mayıs ayında yapılan anlaşmadan bu yana bir sır gibi saklanıyordu.

Bu araçlarda farklı olan bir şey de var. Waymo tarafından yapılan açıklamaya göre bu araç üzerinde yer alan ve aracın otonom olarak ilerlemesini sağlayan bütün donanım ve yazılım şirket tarafından üretilmiş. Bu demek oluyor ki ilk defa bütün kameralar, sensörler, haritalama teknolojisi donanım üreticilerinden satın alınmak yerine Google tarafından geliştirildi.

Waymo CEO’su John Krafcik, Detroit’te yaptığı konuşmada donanımı üretmenin hem daha ucuz olduğunu hem de donanım üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağladığını söylemişti. Şirketin kendi LIDAR sensörlerini ürettiğini belirten Krafcik şirketin bütçesinin %90 kadar gelişme kaydettiğini de açıkladı. Bu demek oluyor ki Google 2009 yılında 75.000 dolara aldığı sensörü bugün 7500 dolara üretebiliyor.