Google’ın ilk olarak 2014 yılında çıkardığı Cardboard VR gözlüğü satışları toplamda 10 milyon barajını aştığını açıklandı.

Google bu başarıyı bazı istatistiklerle beraber blog gönderisiyle paylaştı. Paylaşılan istatistiklere göre Play Store üzerinden 160 milyondan fazla Cardboard uygulaması indirildi. 30 Cardboard uygulaması 1 milyon indirilme barajını aştı. Ancak bu uygulamalarda diğer VR başlıklarını kullandıkları indirmeler de yer alıyor.

Fakat bütün bunlar gerçek rakamları yansıtmıyor. Çünkü Cardboard bir süre ücretsiz olarak dağıtılmıştı. 2015 ve 2016 yılında kartın planlarını yazdıranların sayısı 1 milyonun üzerinde. 2016 yılının Ocak ayında gönderilen Cardboard sayısı 5 milyonu geçmişti.

Bunların yanında şirket bir grup yeni arttırılmış ve sanal gerçeklik uygulamaları duyurdu. Daydream için televizyon kanalı şirketi Sky 360 derecelik videoların yer aldığı bir uygulama çıkardı. Şirketin artttırılmış gerçeklik platformu Tango için de üç yeni uygulama duyuruldu. Sims evini ziyaret edebildiğiniz Sims uygulaması, sanal bir futbol yıldızını canlandırdığını Chelsea Kickr uygulaması ve hisse fiyatlarının takip edilebileceği WSJ AR uygulaması duyuruldu.