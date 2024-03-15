Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Google, merakla beklenen etkinliği Google I/O 2024’ün tarihini sonunda doğruladı. Her zamanki gizem ve heyecan dolu yaklaşımıyla, Google, bu bilgiyi bir bulmaca aracılığıyla duyurdu ve ardından resmi duyurusunu yaptı. CEO Sundar Pichai’nin liderliğinde, Mountain View, Kaliforniya’daki Shoreline Amfitiyatrosu’nda gerçekleşecek olan etkinlik, teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yarattı.

Google, etkinlikte en yeni geliştirici ürünleri, teknolojileri ve geliştirici topluluğuyla etkileşim kurma yolları hakkında detayları açıklayacağını belirtti. Katılımcılarına büyük sürprizler vaat eden etkinlik, teknoloji dünyasının nabzını tutmaya devam edecek.

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Şirket, zaten ilk Android 15 geliştirici önizlemesini yayınlamış durumda ve Mayıs ayında Android 15 beta 2’nin yanı sıra bir dizi akıllı telefon ortağını da duyurmayı planlıyor. Android dünyasının yeni sürümüne dair heyecan artarken, kullanıcılar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanması bekleniyor.

Geçen yıl Pixel 7a modelini tanıtan Google’ın, bu yıl da Pixel 8a’yı duyurması bekleniyor. Ancak etkinlikte göreceğimiz büyük sürpriz ise Pixel Fold 2 olabilir. Geçtiğimiz yıl Wear OS’e getirdiği yeniliklerle dikkatleri üzerine çeken şirket, bu sefer Android XR ve yapay zeka odaklı duyurularla birlikte daha fazlasını sunabilir. Bulmacada ima edilen sürprizlerin ne olduğunu ise etkinlik günü öğreneceğiz.

Google I/O 2024, teknoloji tutkunları için heyecan verici bir etkinlik olmaya aday. Yenilikçi ürünler, ileri teknolojiler ve geliştirici topluluğuyla etkileşim fırsatlarıyla dolu olan etkinlik, teknoloji dünyasında yeni bir dönemin başlangıcını müjdeliyor. Bakalım Google I/O 2024 etkinliğinde bizleri neler karşılayacak?

Google, Geliştirici blogunda şunları söyledi;