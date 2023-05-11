Google Mountain View Kaliforniya’da 15. yıllık I/O geliştirici konferansını düzenleyerek yapay zeka alanındaki gelişmeleri, Google Fotoğraflar’da yapılan değişiklikleri, aramada yapılan güncellemeleri ve daha fazlasını tanıttı.

Pixel Fold

Pixel Fold, Google’ın ilk katlanabilir akıllı telefonu ve Haziran ayı sonunda piyasaya sürülecek. Tasarım açısından, akıllı telefon form faktöründen tablet form faktörüne açıldığı için Galaxy Z Fold’a benziyor.

Pixel Fold, açıldığında 2208 x 1840 çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 7,6 inçlik bir ekrana sahiptir. Pixel Fold, katlandığında 2092 x 1080 çözünürlüğe sahip 5,8 inçlik bir ekrana sahip oluyor. En yeni Google Tensor çipi tarafından desteklenmektedir ve 4,821mAh pil ile donatılmış.

48 megapiksel ana kamera, bir adet ultra geniş kamera ve 5x optik zoom özellikli bir telefoto kamera olmak üzere üç kamera bulunmaktadır. Diğer özellikler arasında güç düğmesine yerleştirilmiş bir parmak izi tarayıcı, yüz tanıma, IPX8 suya dayanıklılık ve kenarlarda 180 derecelik bir menteşe mekanizması yer alıyor. Pixel Fold için ön siparişler bugün başladı ve fiyatı 1.800 dolar.

Pixel Tablet ve Pixel 7a

Google Pixel Fold’un yanı sıra yeni bir 11 inç Pixel Tablet ve daha uygun fiyatlı Pixel 7a akıllı telefonunu da tanıttı. Pixel Tablet, akıllı bir ev kontrol merkezine dönüştüren bir Şarj Hoparlör Yuvası içeriyor ve fiyatı 499 dolar.

Pixel 7a ise 499 dolarlık düşük maliyetli bir akıllı telefon ve Pixel 7 ve Pixel 7 Pro’ya bir alternatif sunuyor.

Google Fotoğraflar

Google Fotoğraflar’daki yeni “Sihirli Düzenleyici”, yapay zeka düzenleme özellikleri ekliyor ve belirli Pixel telefonlar 2023’ün sonlarında erken erişime sahip olacak. Magic Editor otomatik olarak karmaşık düzenlemeler yapabilir, istenmeyen nesneleri kaldırmak için bir görüntünün belirli kısımlarında ince ayar yapabilir, nesneyi yeniden konumlandırarak kompozisyonu değiştirebilir ve gökyüzü gibi öğeleri güncelleyebilir.

Magic Editor ayrıca kırpma ve yeniden boyutlandırmanın çalışma şeklini değiştirmek için bir görüntüyü yeniden konumlandırırken yeni içerik oluşturabilir ve gelecekte Pixel telefonların ötesine geçmesi muhtemel bir işlevdir.

Google Haritalar

Haritalar, rota planlama amacıyla dünyanın dijital bir modelini oluşturmak için Sokak Görünümü ve hava görüntülerini bir araya getirmek için yapay zeka kullanan güncellenmiş bir Sürükleyici Görünüm özelliği kazanıyor. Bu özellik bisiklet yollarını, kaldırımları, kavşakları ve tüm bir yolculuk için park yerlerini gösterecek ve gün boyunca hava durumu değişiklikleri hakkında bilgi verecek. Bu özellik önümüzdeki aylarda San Francisco, Tokyo, Los Angeles, Londra ve New York gibi belirli şehirlerde kullanıma sunulacak.

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Yapay Zeka

Yapay zeka bu yılki I/O etkinliğinin ana odak noktasını oluşturuyor ve Google birkaç yeni girişimini duyurdu.

Gmail: Üretken bir yapay zeka özelliği olan “Help Me Write” Gmail’e ekleniyor. Bu özellik, bir şirketten para iadesi talep etmek gibi bir istemde bulunulduğunda Gmail kullanıcıları için e-posta yazabilecek.

Üretken bir yapay zeka özelliği olan “Help Me Write” Gmail’e ekleniyor. Bu özellik, bir şirketten para iadesi talep etmek gibi bir istemde bulunulduğunda Gmail kullanıcıları için e-posta yazabilecek. Bard: Google’ın yapay zekalı sohbet robotu Bard, az sayıda kişiyle sınırlı kalmak yerine herkesin kullanımına açık. Şu anda Google’ın daha iyi çok dilli, akıl yürütme ve kodlama yetenekleri sunan yeni nesil dil modeli “PaLM 2 “yi kullanıyor. Yakın gelecekte Bard, sorgular için zengin görseller sağlayabilecek ve kullanıcılar arama istemlerine görseller ekleyebilecek.

Google’ın yapay zekalı sohbet robotu Bard, az sayıda kişiyle sınırlı kalmak yerine herkesin kullanımına açık. Şu anda Google’ın daha iyi çok dilli, akıl yürütme ve kodlama yetenekleri sunan yeni nesil dil modeli “PaLM 2 “yi kullanıyor. Yakın gelecekte Bard, sorgular için zengin görseller sağlayabilecek ve kullanıcılar arama istemlerine görseller ekleyebilecek. Search Labs: Search Labs, kullanıcıların yeni yapay zeka tabanlı arama deneyimleriyle etkileşime girmesini sağlayan deneysel bir girişimdir. Örneğin, Search Generative Experience, üretken yapay zekayı doğrudan arama arayüzüne getirecek. Kullanıcıların kaydolabileceği sınırlı sayıda test noktası var.

Search Labs, kullanıcıların yeni yapay zeka tabanlı arama deneyimleriyle etkileşime girmesini sağlayan deneysel bir girişimdir. Örneğin, Search Generative Experience, üretken yapay zekayı doğrudan arama arayüzüne getirecek. Kullanıcıların kaydolabileceği sınırlı sayıda test noktası var. Tailwind: Tailwind Projesi, öğrenciler için tasarlanmış bir “AI not defteri” olarak tanımlanıyor. Girilen bilgileri alır ve sorular ve temalar şeklinde çalışma kılavuzları sağlar, ayrıca materyali çalışmayı kolaylaştıracak şekilde düzenleyebilir. Tailwind, Search Labs’in bir parçasıdır.

Tailwind Projesi, öğrenciler için tasarlanmış bir “AI not defteri” olarak tanımlanıyor. Girilen bilgileri alır ve sorular ve temalar şeklinde çalışma kılavuzları sağlar, ayrıca materyali çalışmayı kolaylaştıracak şekilde düzenleyebilir. Tailwind, Search Labs’in bir parçasıdır. MusicLM: MusicLM, hızlı şarkı yazımı için girilen metin açıklamalarını müziğe dönüştürmek üzere tasarlanmıştır. Bu da Search Labs’in bir parçasıdır ve sınırlı sayıda kullanıcı tarafından kullanılabilir.

MusicLM, hızlı şarkı yazımı için girilen metin açıklamalarını müziğe dönüştürmek üzere tasarlanmıştır. Bu da Search Labs’in bir parçasıdır ve sınırlı sayıda kullanıcı tarafından kullanılabilir. Google Workspace: Google Workspace için Duet AI, kullanıcıların yazı yazma, metinden görüntü oluşturma, verileri içgörülere dönüştürme, görüntülü aramalar için arka plan oluşturma ve daha fazlası için yapay zeka ile işbirliği yapmasına olanak tanır. Workspace’te yapay zekayı kullanmak için bir bekleme listesi var.

Google Workspace için Duet AI, kullanıcıların yazı yazma, metinden görüntü oluşturma, verileri içgörülere dönüştürme, görüntülü aramalar için arka plan oluşturma ve daha fazlası için yapay zeka ile işbirliği yapmasına olanak tanır. Workspace’te yapay zekayı kullanmak için bir bekleme listesi var. Codey: Codey, gerçek zamanlı kod tamamlama ve oluşturma sunar ve müşterinin kod tabanına göre özelleştirilebilir. Codey, 20’den fazla kodlama dilini destekler ve kod oluşturmadan hata ayıklama ve dokümantasyona kadar her konuda yardımcı olabilir.

Codey, gerçek zamanlı kod tamamlama ve oluşturma sunar ve müşterinin kod tabanına göre özelleştirilebilir. Codey, 20’den fazla kodlama dilini destekler ve kod oluşturmadan hata ayıklama ve dokümantasyona kadar her konuda yardımcı olabilir. Imagen: Imagen, metin girişi kullanan işletmeler için görüntüler oluşturabilir.

Image Context

Yapay zeka tarafından üretilen “sahte” görsellerle mücadele etmek için Google, Google Arama aracılığıyla bulunan görseller için daha fazla bağlam sağlamayı planlıyor. Görseller, görselin ve benzer görsellerin Google tarafından ilk olarak ne zaman dizine eklendiği, görselin ilk olarak nerede göründüğü ve başka nerelerde çevrimiçi olduğu gibi bağlamları gösterecek.

Görsel bilgileri, Google Görseller sonuçlarında bir görselin üzerindeki üç noktaya tıklayarak, Google uygulamasında bir görselin üzerinde yukarı kaydırarak veya Google Lens’te bir görselle arama yaparak bulunabilir.