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Google, Hindistan’daki Operatör Şirketine 1 Milyar Dolar Yatırım Yapacak
Airtel, Hindistan’ın en büyük operatörü Jio’ya 4,5 milyar dolar yatırım yaptıktan sonra, Google ikinci en büyük mobil operatör olan Airtel’e 1 milyar dolar yatırım yapacak. Ortaklık, “akıllı telefonlara uygun fiyatlı erişim” üzerine odaklanıyor ve bu yatırım daha Google’ın ülkede yapacağı 10 milyar dolarlık yatırımın bir parçası. Google CEO’su Sundar Pichai yaptığı açıklamada, “Airtel’deki ticari ve öz sermaye yatırımımız, Google’ın akıllı telefonlara erişimi artırma çabalarının bir devamıdır.” dedi.
Anlaşma, Airtel’in yüzde 1.28’lik hissesini satın almak için 700 milyon dolarlık bir yatırım ve potansiyel ticari anlaşmalar için 300 milyon dolarlık bir yatırım içeriyor. Airtel ve Google özellikle, Airtel’in Android cihaz serisini “yenilikçi satın alınabilirlik programları” aracılığıyla genişletmek için çalışacak. Ancak şirketler, bu programların neleri kapsayacağını belirtmiş değil.
Google, küresel çip sıkıntısı nedeniyle yaşanan bir gecikmenin ardından 4 Kasım’da Hindistan’da satışa sunulan düşük maliyetli 87 dolarlık JioPhone Next akıllı telefon için daha önce Jio ile işbirliği yapmıştı . Jio, Facebook ve diğer şirketlerden de yatırım almıştı.
Çok sayıda potansiyel internet kullanıcısı olan Alphabet, Facebook’un ana şirketi olan Meta ve diğerleri, büyümeyi artırmak için Hindistan’a yöneldi. Bu şirketler gerek demografik gerekse ekonomik avantajlardan dolayı Hindistan’ın sahip olduğu potansiyelin farkına varmış durumda.
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