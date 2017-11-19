Google Haritalar’a Arayüz Güncellemesi Geldi

Google, Android ve iOS için haritalar uygulamasını güncelledi. Güncelleme sayesinde daha sade ve daha işlevsel bir arayüz sunuyor.

Akıllı telefonların, tabletlerin hatta akıllı saatlerin bile GPS’e sahip olması, navigasyon uygulamalarının hayatımızdaki yerini önemli ölçüde arttırmış durumda. Dünyanın da en çok tercih edilen navigasyon uygulaması diyebileceğimiz Google Haritalar ise yeni güncelleme ile kullandığınız harita moduna göre servisler daha belirgin hale getirildi.

Örneğin sürüş modunda akaryakıt istasyonlarının daha belirgin olması ve toplu taşıma modunda tren istasyonlarının haritada belirmesi gibi ufak değişikler ile daha kullanışlı duruma getirilmiş. Ayrıca gereksiz bilgilerden de kurtulan uygulama artık metro kullanan yolculara akaryakıt istasyonlarını listelemeyecek. Böylece kullanım sırasında telefon ekranında bir keşmekeş görüntüden uzaklaşılmış olacak.

Haritalar için işlevsel simgeler

Ayrıca Google Haritalar servisi ilgi odaklarına ait simgeler farklı renklerle sınıflandırılabilir hale getirilmiş. Eski uygulamada kafe, dükkan ,muayenehane gibi yerler mavi renkli tek bir simge ile kafa karıştırırken şimdi farklı renkli simgeler ile kolaylık önemli ölçüde artırılmış.

Yemek ile alakalı bölümler turuncu, alışveriş için mavi, sağlık için pembe gibi renk kodlarına ayrılan ve toplamda 8 farklı kategoriye dağıtılan ilgi odakları (poi) sayesinde dilediğiniz yeri kolaylıkla bulabileceksiniz.