Google Haritalar Artık Arabanızı Nereye Park Ettiğinizi Gösterecek

En popüler harita servislerinden olan Google Haritalar’a arabanızı park ettiğiniz yeri gösterme özelliği geldi. Detaylar haberimizde…

Her geçen gün fonksiyonlarını arttıran Google Haritalar, farklı özellikleriyle dikkat çekiyor. Son zamanlarda Türkiye için eklediği şehir içi ulaşım hatlarını eklemesiyle dikkatleri üzerine toplamış olan uygulama yine adından söz ettireceğe benziyor. Dünyayla birlikte Türkiye’de de faaliyete geçen son özellikle araba park sorunlarınızı ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Arabaları park ederken yaşadığımız temel sorunlardan olan arabayı nereye park etmiştim, ne kadar süredir park halinde gibi problemler ortadan kalkıyor. Yeni gelen özellikle birlikte park ettiğiniz lokasyonu konum, not veya fotoğraf çekerek ekleyebiliyorsunuz. Ayrıca geri sayım ekleyerek park sürelerinizi yönetmeniz sağlanıyor.

Bu yeni özelliği kullanmak için Google Haritalar’ı en son sürümüne güncellemeniz yeterli. Android’de kullanmak için mavi konum simgesine tıklayıp park yeri olarak ekleye tıklamanız yeterli, daha sonra not, fotoğraf veya süre ekleyebiliyorsunuz. IOS’da ise yine benzer şekilde mavi simgeye tıklayıp park yeri olarak ekleye tıklıyorsunuz ve seçenekleri belirtiyorsunuz. Ayrıca aracınıza Bluetooth ile bağlıysa bağlantı kesildiğinde otomatik olarak park yerini ekleyebiliyor.

Uygulamanın Android ve iOS son versiyonlarını aşağıdan indirebilirsiniz.

Android için tıklamanız yeterli.

iOS için tıklamanız yeterli.