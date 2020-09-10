Sanal etkinlik düzenleme platformu Google Fundo tanıtıldı

Google, Fundo olarak adlandırdığı yeni içerik üretici odaklı platformunu resmi olarak duyurdu. Bu platform, sanal dünyada gerçek bir etkinlik düzenlemenin yepyeni bir yolu.

İlginizi çekebilir: Google Phone uygulaması Pixel dışındaki cihazlara da geliyor

reklam

Google, içerik oluşturucuların bilet satarak tamamen sanal bir şekilde etkinlik düzenleyebilmelerine olanak sağlayan yeni eğlence platformu Google Fundo’yu tanıttı. Esasında Google’ın Area 120 adlı ön kuluçka merkezinden doğan bu servis, uzun süredir sınırlı sayıda kullanıcı tarafından test ediliyordu; bugünden itibaren ise şirket, Fundo’yu test sürecinden çıkartıp tüm kullanıcıların hizmetine sundu.

İşte karşınızda Google Fundo

Google Fundo’nun odak noktası aslında içerik üreticiler. Google, bu deneysel proje sayesinde içerik üreticilerin hayranlarıyla yüz yüze gelmesini daha fazla kolaylaştırmak ve bir nebze olsun onlara yardımcı olmayı amaçladığını söylüyor. Yalnız bunu Zoom gibi servislerle karıştırmamak gerekiyor. Google Fundo, tamamen eğlence ve etkinlik düzenleme odaklı bir servis; Zoom’a rakip olma gibi bir iddiası yok.

“Üreticiler için tasarlanmış ve oluşturulmuş sanal etkinlikler ve deneyimler için bir platform olan Fundo ile, yüz yüze görüntülü sohbet kullanılarak her şey canlı ve etkileşimlidir. Ve bunların hepsi bilgisayarınızı veya telefonunuzu kullanarak, evinizin rahatlığında veya hareket halindeyken gerçekleşir.”

İçerik üreticiler Google Fundo sayesinde; Chat + Photos (Sohbet + Fotoğraf), Meet and Greets (Buluşma ve Selamlaşma) veya Workshops (Çalışma Atölyeleri) olmak üzere 3 farklı modda görüntülü olarak etkinlik düzenleyebiliyor. Bu arada Google Fundo’nun içerik üreticilerin düzenlediği etkinlikler için yine sanal olarak bilet satabilmesine de olanak sağladığını belirtelim. Yani bir yönüyle Fundo’nun hayranlarıyla etkileşim kurmak isteyen içerik üreticilere yeni bir gelir kaynağı olabileceğini ifade edebiliriz.

Aynı zamanda Google Fundo kullanım bakımından da son derece basit. Platformun ana sayfasında yazmakta olan, “Bir etkinlik seçersiniz, birkaç soruyu yanıtlarsınız, bilet satın alma işlemini tamamlarsınız ve artık hazırsınız. Fundo, etkinlik bağlantısını sağlayacak ve başlangıç ​​zamanına kadar hatırlatıcılar ve gerekirse teknik destek gönderecektir.” ifadelerinden bunu anlayabiliyoruz.

Bir başka rahatlık ise tamamen web tabanlı olması. Yani hiçbir ek yazılım indirmeye gerek kalmadan, direkt olarak web sitesi üzerinden Fundo’yu kullanabiliyorsunuz.

Google Fundo’nun tanıtım videosu