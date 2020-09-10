Sanal etkinlik düzenleme platformu Google Fundo tanıtıldı

Google, içerik oluşturucuların bilet satarak tamamen sanal bir şekilde etkinlik düzenleyebilmelerine olanak sağlayan yeni eğlence platformu Google Fundo’yu tanıttı. Esasında Google’ın Area 120 adlı ön kuluçka merkezinden doğan bu servis, uzun süredir sınırlı sayıda kullanıcı tarafından test ediliyordu; bugünden itibaren ise şirket, Fundo’yu test sürecinden çıkartıp tüm kullanıcıların hizmetine sundu.
İşte karşınızda Google Fundo
Google Fundo’nun odak noktası aslında içerik üreticiler. Google, bu deneysel proje sayesinde içerik üreticilerin hayranlarıyla yüz yüze gelmesini daha fazla kolaylaştırmak ve bir nebze olsun onlara yardımcı olmayı amaçladığını söylüyor. Yalnız bunu Zoom gibi servislerle karıştırmamak gerekiyor. Google Fundo, tamamen eğlence ve etkinlik düzenleme odaklı bir servis; Zoom’a rakip olma gibi bir iddiası yok.
“Üreticiler için tasarlanmış ve oluşturulmuş sanal etkinlikler ve deneyimler için bir platform olan Fundo ile, yüz yüze görüntülü sohbet kullanılarak her şey canlı ve etkileşimlidir. Ve bunların hepsi bilgisayarınızı veya telefonunuzu kullanarak, evinizin rahatlığında veya hareket halindeyken gerçekleşir.”
İçerik üreticiler Google Fundo sayesinde; Chat + Photos(Sohbet + Fotoğraf), Meet and Greets(Buluşma ve Selamlaşma) veya Workshops(Çalışma Atölyeleri) olmak üzere 3 farklı modda görüntülü olarak etkinlik düzenleyebiliyor. Bu arada Google Fundo’nun içerik üreticilerin düzenlediği etkinlikler için yine sanal olarak bilet satabilmesine de olanak sağladığını belirtelim. Yani bir yönüyle Fundo’nun hayranlarıyla etkileşim kurmak isteyen içerik üreticilere yeni bir gelir kaynağı olabileceğini ifade edebiliriz.
Aynı zamanda Google Fundo kullanım bakımından da son derece basit. Platformun ana sayfasında yazmakta olan, “Bir etkinlik seçersiniz, birkaç soruyu yanıtlarsınız, bilet satın alma işlemini tamamlarsınız ve artık hazırsınız. Fundo, etkinlik bağlantısını sağlayacak ve başlangıç zamanına kadar hatırlatıcılar ve gerekirse teknik destek gönderecektir.” ifadelerinden bunu anlayabiliyoruz.
Bir başka rahatlık ise tamamen web tabanlı olması. Yani hiçbir ek yazılım indirmeye gerek kalmadan, direkt olarak web sitesi üzerinden Fundo’yu kullanabiliyorsunuz.
Google geçtiğimiz yıl spam mesajları engelleyen “Verified SMS” (Doğrulanmış SMS) özelliğine sahip Google Phone uygulamasını tanıtmıştı. Uygulama bu yıl spam aramaları engelleyen “Verified Calls” (Doğrulanmış Çağrılar) özelliğine de sahip oldu.
Birçoğumuz kişi spam çağrıları yanıtsız bırakıyor. Google bu durumun iyi niyetli işletmeleri olumsuz yönde etkilediğini düşünüyor. Doğrulanmış Çağrılar özelliği sayesinde, kullanıcılar gelen çağrıların yanında çeşitli ikonlarla karşılacaklar: İşletme adı, işletme logosu gibi. Aynı zamanda bir “Call Reason” (Arama Nedeni) bölümü olacak ve işletme bu kısımda arama sebebini belirtecek.
Örneğin, bir banka, hesabında anormal işlemler yapıldığını düşündüğü bir müşterisini ararken, arama sebebi olarak “Hileli işlem” şeklinde açıklama yaparak arayabilecek. Google‘a göre müşterilerin çağrılara cevap verme oranı da bu şekilde artmış olacak.
Tüm bunlar, sizi arayan işletmenin Google tarafından doğrulandığını ve herhangi bir spam içermediğini gösteriyor.
Doğrulanmış Çağrılar özelliğine sahip Google Phone uygulaması ilk olarak ABD, Meksika, Brezilya, İspanya ve Hindistan‘da kullanıma sunulacak.
Google söz konusu uygulamayı Pixel dışındaki cihazlarda da Google Play üzerinden kullanıma sunacak. Google Phone uygulaması halihazırda Android One ve Android Go kullanan cihazlara ön yüklü olarak geliyordu. Fakat bu uygulamanın kullanılabilmesi için en az Android 9‘lu bir cihaza sahip olma şartı aranıyor olabilir.
Google, artık basit bir harita görüntüleyiciden çok daha fazla özelliklerle donattığı Haritalar uygulaması için oldukça faydalı bir özellik üzerinde çalışıyor. Yeni güncellemeyle beraber Google Haritalar uygulaması üzerinden COVID-19 salgınının hangi bölgelerdene kadar yoğun olduğu takip edilebilecek.
Salgın dünya genelinde patlak verir vermez arama motorunda ve diğer uygulamalarında COVID-19′la alakalı istatistikler paylaşmaya başlayan şirket, şimdi ise çok daha kapsamlı verileri Haritalar’a getiriyor.
Google Haritalar, COVID-19 verilerini göstermeye hazırlanıyor
Tüm bu bilgiler, yeni özellikleri yayınlanmadan evvel ortaya çıkarmasıyla bilinen tersine mühendislik uzmanı Jane Manchun Wong tarafından paylaşıldı. Wong’un aktardığı bilgilere göre, yenilenen Haritalar uygulaması belirli bir ülke, bölge veya eyalet içindeki COVID-19 salgınlarının sayısını gösteriyor. Üstelik bu veriler, vakaların arttığı ve azaldığı durumlara göre gerçek zamanlı olarak yenilenmeye de devam ediyor.
Ayrıca Google’ın Haritalar’da kullandığı verileri ise Wikipedia,The New York Times, Johns Hopkins Üniversitesi ve Brihanmumbai MunicipalCorporation’dan aldığı belirtildi. Bu bağlamda yeni gelen güncellemeyle birlikte trafik, toplu taşıma ve diğer bilgilere ek olarak bir de COVID-19′la alakalı bilgilere doğrudan Google Haritalar üzerinden ulaşmamız mümkün olacak.
Yalnız bu noktada Google’ın her ülke için tüm şehirlerdeki verileri özel olarak görüntüleyebilme imkanını sadece ABD’de mi yoksa tüm ülkelerde mi kullanıma sunacağı belli değil.
Google, bu yılın başlarında ortaya çıkan COVID-19 salgınının ardından Haritalar’a çeşitli özellikler getirmişti. Örneğin kullanıcıları her halükarda maske takmaya teşvik etmenin yanı sıra uygulama, ilk müdahale ekipleri için güvenli otel odalarını da gösteriyor. Son güncellemeyle de şirket, insanları salgına karşı bilgilendiren servislerine bir yenisini daha eklemiş olacak.
Google kişisel Asistan servisi için sessiz sedasız yayınladığı yeni güncellemede,Asistan’a yeni Kısayollar özelliği getirdi. Bu özellik, Asistan ile Android uygulamaları arasındaki entegrasyonu bir üst seviyeye taşıyor.
Google, Android telefonlarda kullanıcıların hizmetine sunduğu Asistan servisini işlevsellik odaklı bir dizi yeni özellikle güncellemeye devam ediyor. Son güncellemede Google Asistan, tıpkı Siri kısayollarına benzer mantıkla çalışan kendine has bir Kısayollar özelliğine kavuştu. Tahmin edebileceğiniz üzere kısayollar sayesinde telefonunuzdaki bir uygulamada yapmak istediğiniz işlemi kısa bir komutla Asistan’a yaptırabiliyorsunuz.
Telefonunuzda Asistan kısayollarını ayarlamak için, uygulama ayarlarındaki Hizmetler bölümüne ulaşmanız gerektiğini ekleyelim. Bu bölümde, kısayol desteğine sahip olan uygulamaların listesini ve hangi özelliklere sahip olduğunu görebilirsiniz. Ayrıca GoogleAsistan’da sık kullandığınız uygulamalar baz alınarak size özel kısayollar da önerilecek. Örneğin bir uygulamaya dokunduğunuzda, onunla ilişkili kısayolları seçip Asistan’a ekleyebiliyorsunuz.
Yalnız şu an itibariyle Twitter, WhatsApp, Haritalar ve Snapchat gibi sınırlı uygulamalar Google Asistan kısayollarını destekliyor. Örneğin Twitter için yeni tweet, yeni mesaj ve mesajlara bakma olmak üzere toplam 3 seçenek sunuluyor. Haritalar için de kayıtlı yerleri veya zaman çizelgesini görüntülemeyi sağlayan kısayollar yer alıyor. Ama tabii ki bu bir başlangıç; muhtemelen ileride çok daha fazla uygulama kendisini Asistan kısayollarına göre revize edecektir.
Bu arada + simgesine dokunarak kendi kısayollarınızı ekleyebilir; Kısayollarınız sekmesinden de eklediğiniz tüm kısayolları görüntüleyebilirsiniz. Eylül ayından itibaren kullanıma sunulan özellik, daha yeni olduğu için ilk başta sınırlı ülkelerde kullanıma sunuldu; ve bu ülkeler arasında Türkiye’nin olmadığını görüyoruz.