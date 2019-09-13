Google, Fransa’ya vergi cezası ödeyecek

Google, ek vergilerle beraber Fransa’ya yaklaşık 1 milyar avro vergi cezası ödemeyi kabul etti. Kamu yayıncısı France Info‘nun haberine göre, Google’ın vergiye ilişkin birkaç yıldır süren sorunları çözmek için Fransa’yla anlaştı. Şirketin 965 milyon avro ödeme yapacağı belirtildi.

Fransa mali savcılık bürosu, perşembe günü yapılan açıklamayla 4 yıl önce açılan vergi kaçırma davasında sonucunda internet devi Google’ın 500 milyon avro ceza ödemeye mahkum edildiğini ilan etti.

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Google tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Fransa’da uzun yıllardır yaşadığımız vergi ve ilgili anlaşmazlıklara bir son verdik. Bu anlaşmalar, bir Fransız mahkemesi tarafından bugün ilan edilen 500 milyon avroluk ödemenin yanı sıra, ödemeyi kabul ettiğimiz ilave vergiler için 465 milyon avro bir ödemeyi de içeriyor ” ifadesi kullanıldı.

Fransa Ulusal Meclisi, Google, Apple, Facebook, Amazon gibi internet devlerinin ülkede elde ettiği gelir üzerinden vergilendirilmesini öngören yasa tasarısını temmuzda onaylamıştı. Yasaya göre internet devleri Fransa’da elde ettiği gelir üzerinden yüzde 3 oranında vergilendirilecek.

Vergi, cirosu küresel ölçekte 750 milyon avro ve Fransa içinde de 25 milyon avro olan şirketlere uygulanacak. Yaklaşık 30 şirkete uygulanacak vergiden, Fransa’nın bu yıl 400 milyon, gelecek yıl ise 650 milyon avro gelir elde etmesi bekleniyor.

Fransa mali polisi, Google için satış sözleşmelerini Dublin’de düzenleyerek ülkeden vergi kaçırdığı iddiası ile 4 yıl önce soruşturma başlatmıştı.