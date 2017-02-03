Google, Fotoğraflar uygulamasının Android sürümünde bazı değişiliklere gitti ve bu değişiklik ile kullanım biraz daha kolaylaştı.

Google tarafından bugün yayınlanan güncelleme ile uygulamanın albüm bölümünde yer alan fotoğrafları bulmak daha kolay. Artık bu bölüm üçe ayrıldı. Bir ölümde fotoğraflar lokasyon bilgilerine ya da farklı şekillerde sıralanabiliyor. Diğer bölümde diğer uygulamaların içerisinde yer alan fotoğraflar bulunuyor. Üçüncü bölüm ise gerçek fotoğraf albümü bölümü.

Bu bölümün düzensizliği yüzünden bir çok kullanıcı şikayetçiydi. Ancak değişiklik ile beraber bu bölümü kullanmak artık daha kolay. Bu bölümdeki fotoğraflar artık tam boyutlu değil thumbnailler olarak yer alıyor.

Google son bir haftadır yoğun bir şekilde uygulamalarını güncelliyor. İlk olarak 5 senedir hiç güncellenmemiş olan Voice uygulaması güncellendi. Arkasından Chrome uygulamasının hem iOS hem de Android versiyonuna güncelleme yayınlandı. Şimdi ise Fotoğraflar uygulamasının Android versiyonu güncellendi. Ancak uygulamaya gelen yeniliklerin ne zaman iOS versiyonuna geleceği henüz bilinmiyor.