14 Mayıs, Anneler Günü ve Google Fotoğraflar bu özel güne kayıtsız kalmayarak yeni bir özellik duyurdu ancak bu özellik Amerikalı kullanıcılara özel.

Google Fotoğraflar, platformda yer alan fotoğraflarınızdan küçük bir film yapıyor. Fotoğraflar servisi platformda yer alan fotoğraflardaki yüzleri tarayarak bir listesini oluşturuyor ve siz de bu listeden annenizi seçiyorsunuz. Sonrada listeden kendinizi, kardeşinizi, kendi çocuklarınızı ya da kardeşiniz kadar yakın birini seçiyorsunuz.

Yapay zeka kadın ve erkek arasındaki farkı anlamıyor bu yüzden Anneler Günü için yapacağınız filmde anneniniz fotoğraflarını seçseniz iyi oluyor. Bir kaç dakika sonra filminiz Asistan kısmında yer alıyor. Uygulama fotoğrafları direkt olarak telefondan seçmenize de olanak sağlık.

Bu filmi Facebook’un hazırladığı kısa filmler gibi düzenlemek mümkün değil. Filmi yapmak için yüze göre gruplandırma özelliğinin olması gerekiyor ancak bu özellik ülkemizde yok. Ancak VPN ile siz de yapabilirsiniz.