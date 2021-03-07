Google Fit kamera tabanlı kalp ve nefes takipçisi getiriyor

Google firması Fit uygulaması için kamerayı kullanarak çalışacak bir kalp ve nefes takipçisi özelliği getiriyor. İlk olarak Şubat başı gibi duyurulan özellik 8 Mart Pazartesi günü kullanıcıyla buluşacak. Bu iki özellik de giyilebilen bir aksesuar olmadan nabız ve nefes ritimlerini ölçmeye yarayacak. Ancak işlevler şimdilik sadece Pixel cihazlara geliyor.

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Kalp ritmini ölçmek için parmağın arka kameraya tutulup hafif bir baskı uygulanması gerekiyor. Böylelikle Google Fit uygulaması deri altındaki ufak renk değişikliklerine bakarak kalp ritmini hesaplıyor. Nefes takibi ise biraz daha karışık işliyor. Buna göre ön kameraya otuz saniye civarında göğüs bölgesinden düzgün görüntü sağlanması gerekiyor. Yani telefonun bir yerde sabitlenmesi ve baş ve göğüs bölgesinin kadrajda olması önem taşıyor. Sonrasında ise özellik göğüsteki ufak hareketlerden yola çıkarak dakika başı nefesi ölçüyor.

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Ancak bir düşünürsek şapka, maske ve bol kıyafetlerin bu özelliklerin sonuçlarını etkileme ihtimalleri mevcut. Dolayısıyla özelliklerin ne kadar işlevli olacaklarını ve ne kadar doğru ölçüm yapacaklarını görmek gerekecek.

Son olarak söylediğimiz gibi özellikler şimdilik ülkemizde olmayan Pixel cihazları için geliyorlar. Dolayısıyla eğer bu özellikleri denemek isterseniz daha genel çıkışı beklemeniz gerekecek. Öyle ki Google gelecekte özelliklerin ulaşılabilirliğini diğer Android cihazlara da getireceğinin sözünü veriyor.