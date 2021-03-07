Google Fit kamera tabanlı kalp ve nefes takipçisi getiriyor
Google firması Fit uygulaması için kamerayı kullanarak çalışacak bir kalp ve nefes takipçisi özelliği getiriyor. İlk olarak Şubat başı gibi duyurulan özellik 8 Mart Pazartesi günü kullanıcıyla buluşacak. Bu iki özellik de giyilebilen bir aksesuar olmadan nabız ve nefes ritimlerini ölçmeye yarayacak. Ancak işlevler şimdilik sadece Pixel cihazlara geliyor.
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Kalp ritmini ölçmek için parmağın arka kameraya tutulup hafif bir baskı uygulanması gerekiyor. Böylelikle Google Fit uygulaması deri altındaki ufak renk değişikliklerine bakarak kalp ritmini hesaplıyor. Nefes takibi ise biraz daha karışık işliyor. Buna göre ön kameraya otuz saniye civarında göğüs bölgesinden düzgün görüntü sağlanması gerekiyor. Yani telefonun bir yerde sabitlenmesi ve baş ve göğüs bölgesinin kadrajda olması önem taşıyor. Sonrasında ise özellik göğüsteki ufak hareketlerden yola çıkarak dakika başı nefesi ölçüyor.
Ancak bir düşünürsek şapka, maske ve bol kıyafetlerin bu özelliklerin sonuçlarını etkileme ihtimalleri mevcut. Dolayısıyla özelliklerin ne kadar işlevli olacaklarını ve ne kadar doğru ölçüm yapacaklarını görmek gerekecek.
Son olarak söylediğimiz gibi özellikler şimdilik ülkemizde olmayan Pixel cihazları için geliyorlar. Dolayısıyla eğer bu özellikleri denemek isterseniz daha genel çıkışı beklemeniz gerekecek. Öyle ki Google gelecekte özelliklerin ulaşılabilirliğini diğer Android cihazlara da getireceğinin sözünü veriyor.
Google Chrome güncelleme döngüleri daha da kısalmak üzere
Google tarayıcısı Chrome için daha sık bir güncelleme döngüsü getirmenin peşinde gibi duruyor. Öyle ki Perşembe günü yapılan açıklamaya bakacak olursak; Google tarayıcıya yeni özellikler getiren gelecek büyük güncellemeleri dört haftada bir çıkartacağını söylüyor. Şu anda ise altı haftada yenilendiğini gördüğümüz tarayıcı böylelikle daha sık güncelleme alacak.
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Google firması açıklamasında yeni takvime geçişlerinin; daha gelişmiş hale gelen test ve genel süreçlerinden dolayı olduğunu belirtiyor. Böylelikle Chrome tarayıcısı geçen seneden beri aylık güncelleme alan Mozilla Firefox ile de bu konuda eşit hale geliyor.
Bununla beraber firma bunu tek seçenek olarak da bırakmayacak. Google, tarayıcıda bu kadar sık değişiklik görmek istemeyebilecek şirket müşterileri için de bir çözüm tasarlıyor. Buna göre kullanıcılarına bir “Genişletilmiş Stabilite” seçeneği verecek olan firma; bu seçeneği seçen kullanıcılar için ise güncellemelerini sekiz haftada bir tarayıcıya getirecek. Böyle bir durumda olağan güvenlik güncellemeleri ise sisteme yine dahil olacak. Ancak yeni özellikler tarayıcıda yerlerini alamayacaklar.
Yeni güncelleme takviminin birkaç ay daha zamanı olduğunu söyleyebiliriz gibi duruyor. Öyle ki Google dört haftalık güncelleme döngüsüne Chrome 94 ile geçmeyi planlıyor. Bu versiyonun geliş tarihi ise 2021 yılının üçüncü çeyreği olarak karşımıza çıkıyor.
Genel
Google, yeni “Evden Çalışma” özelliklerini duyurdu
Google, pandemide evden çalışma yöntemiyle çalışan kullanıcılarına yardımcı olmak istiyor. Bunun için Workspace araçlarına bir dizi yeni özellik ekliyor.
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Google Workspace işlevleri gelişiyor
COVID-19 salgını sonrası dünyada birçok insan ve iş yeri uzaktan çalışma yöntemine geçti. İşte böyle bir dönemde kullanıcılarına kolaylık sağlamak amacıyla Google, Workspace araçlarına yeni özellikler ekleyeceğini duyurdu.
Google, bu araçların ve özelliklerin insanların zamanlarını daha iyi yönetmelerine ve kolayca işbirliği yapmalarına yardımcı olacağını söyledi. Bu özellikler daha fazla Google Asistan erişimi içerecek. Böylece sadece sesiniz ile bu araçlara kolayca erişim sağlayabileceksiniz. Asistanınıza çalışma takviminizde sırada ne olduğunu sorabilirsiniz. Hızlıca toplantılara katılabilirsiniz. Birçok cihaz ekranında basitçe mesaj gönderebilirsiniz.
Google evden çalışmaya yardımcı olmak için Takvim uygulamasına da yeni özellikler ekliyor. Bölümlenebilir çalışma saatleri, tekrarlanan ofis dışı girişler, konum göstergeleri ve bildirimleri azaltan Konsantrasyon Modu bunlardan bazıları.
Google Workspace başkan yardımcısı ve genel müdürü Javier Soltero açıklamasında şöyle söylüyor: Çalışanların zamanlarını nasıl geçirdiklerini değerlendirebilmeleri için Google Workspace kullanıcılarına zaman analizleri sunacağız. (Araç yöneticiye görünmeyecek.)
Şirketin “Zoom” rakibi uygulaması Google Meet için de yeni bir özellik geliyor. Kullanıcı, dizüstü bilgisayar gibi bir cihazla sunum yaparken telefon gibi başka bir ekrandan da toplantıyı görüntüleme imkanına sahip olacak. Yani Meet‘e ikincil ekran desteği gelmiş olacak.
Ek olarak bir mobil döşeme görünümü kullanıma sunuluyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar bir çağrıdaki birden fazla kişiyi tek ekranda görecek. Yeni özellik, resim içinde resim ve bölünmüş ekran modlarıyla uyumlu olacak.
Şirket, Gmail, Chat, Dökümanlar ve Drive‘da kullanılacak Google Workspace Frontline adlı yeni bir projeyi açıkladı. Bu proje bir şirketin verilerini güvende tutmaya yardımcı olan iki özelliği içeriyor. Bunlar gelişmiş uç nokta yönetimi ve güvenlik özellikleri. Bu projenin de önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulmasını bekliyoruz. İşletme ekipleri bu sayede AppSheets adlı basit uygulamaları doğrudan E-Tablolar ve Drive‘dan oluşturacaklar. Böylece ön cephe çalışanlarının işleri daha da dijitalleşmiş ve kolaylaşmış olacak.
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Google Stadia için gelecek Hideo Kojima oyunu iptal oldu!
Google Stadia için planlanan Hideo Kojima oyunu iptal oldu. İptalin sebebi olarak ise Google’ın özel oyun stüdyosunu kapatması gösteriliyor.
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Google Stadia Studios’un kapanması Kojima’nın yeni oyununa mal oldu!
Buluttan oyun oynama teknolojisi gündemde kalmaya devam ediyor. Google, Amazon, Microsoft ve Nvidia firmalarının başı çektiği bu teknolojide işler her zaman yolunda gitmiyor ne yazık ki. Stadia ile bu teknolojiyi büyük çaplı olarak duyuran Google, beklentileri karşılayamadı. Çıktığı günden bu yana olumsuz geri dönüş alan platform, belli başlı bazı tasarruflara maruz kaldı. Özel oyun stüdyosu kapanan platform, daha önceden planlanan Hideo Kojima yapımı korku oyununu da iptal etmek zorunda kaldı.
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Rakiplerinin aksine ayrı bir mağaza ile piyasaya girmek isteyen firma, beklediği etkiyi oyunculardan alamadı. Özellikle an itibariyle en büyük rakibi olan GeForce Now‘un oyunculara daha önceden satın aldıklarını oyunları oynama imkanı vermesi, firmanın işini zorlaştırdı. Bu nedenle yeniden yapılanmaya giden firma, geri adım atmasa da giderleri kısma kararı aldı. Hideo Kojima‘nın planladığı bölüm bölüm ilerleyen korku oyunu da oyuncularla ne yazık ki buluşamayacak. Her ne kadar Kojima iptal olan oyunlara alışkın olsa da, olası bir kaliteli yapımdan maruz kalmak oyuncuları üzdü. Bakalım Kojima‘nın korku oyununu başka platformlarda görecek miyiz merakla takip ediyor olacağız.
Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: csgn, 6 saat önce
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Yazan: Ersin Akman, 2 hafta önce
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Yazan: indirimkuponu, 2 hafta önce
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Yazan: Frkrbk, 2 hafta önce
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Yazan: Metin Murat, 2 hafta önce
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