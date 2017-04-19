Google Earth’ün Yeni Özellikleri Sayesinde Başından Ayrılamayacaksınız

Google Earth bize bir şirketin verdiği en güzel şeylerden bir tanesi olabilir ve bu güzel şey yeni haliyle bir kez daha karşımızda.

Google Earth’ün son güncellemesinin ardından yaklaşık olarak iki yıl geçmişti ve görünen o ki sanal küre bir kez daha Google tarafından önemli hale geldi. Geçtiğimiz Ekim ayında uygulamanın sanal gerçeklik versiyonu çıkmıştı. Şimdi de kullanıcıları daha da kendine bağlayacak ek özellikler geldi.

Yapılan en büyük değişikliklerden bir tanesi artık Earth ayrı bir uygulama değil. Bilgisayarınızda, Chrome üzerinden açabilirsiniz. Android uygulaması ile beraber artık tanıdıklarınız ile dijital kartlar gönderebilirsiniz. Ayrıca bu servisin tarayıcı üzerinden kullanılacak olması Chromebook sahipleri için de güzel haber. Uygulamanın iOS versiyonu da yakında güncellenecek. Ayrıca şimdilik Chrome üzerinden çalışan Earth yakında diğer tarayıcılarda da çalışacak.

BBC Earth ve DigitalGlobe gibi partnerlikler sayesinde serviste Gezgin isimli bir yer alıyor. Gemi dümeni simgesi ile türü tehlikede olan hayvanları ya da ilginç müzeleri ziyaret edebilir ve gittiğiniz her hakkında bilgi alabilirsiniz. Bunlardan bazıları üç boyutlu videolar ile destekleniyor.