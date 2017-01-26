Google, Daydream VR Platformunu Sonunda Geliştiricilere Açtı

Bu haftadan itibaren geliştiriciler Google’ın sanal gerçeklik platformu Daydream VR için uygulama geliştirmeye başlayabilecek.

Daha önce kısıtlı sayıda partnerler Google’ın Daydream VR platformu için uygulama geliştirebiliyordu. Geliştirici sitesinde yer alan bilgilere göre her isteyen Draydream platformuna uygulama geliştirerek Play Store üzerinden yayınlayabilecek tıpkı diğer Android uygulamalarında olduğu gibi.

Bu hareket aslında pek sürpriz olmamıştı. Şirket daha önce Daydream’i açıkladığında 2017 yılında geliştiricilere platformu açacağını duyurmuştu. Ancak herşey o kadar değil. Daydream uygulamaları bazı kalite normlarını karşılamak zorunda. Şirket kalite standartı belirlemek için Daydream uygulama kalite esasları yayınladı. Bu esaslara göre geliştiriciler sanal gerçeklik uygulamalarında bazı şeyleri karşılamak zorunda. Bunların araların 360 derecelik fotoğraf desteği, VR simgesi ve doğru bir hareket yoğunluğuna sahip olacak.