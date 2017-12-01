Google’ın yeni Android uygulaması Datally ile veri kullanımlarınızı inceleyebilir, gereksiz kullanımları engelleyerek tasarruf edebilirsiniz.

Günümüzde akıllı cihazlar hayatımızın vazgeçilmezi durumuna geldi. Hal böyle olunca sürekli kullandığımız cihazlarımız ve özellikle ellerden düşmeyen akıllı telefonlara içerik sağlamak için yoğun veri kullanımı yapılmakta. Tabi akıllı cihazların bu gelişimine ayak uyduramayan internet hızları ve kotalarımız bittiğinde ek masraf çıkarmakta ve başımıza dert açabilmekte. Bu noktada Google “Datally” uygulaması ile veri tasarrufu konusunda bizlere yardım ediyor.

Datally ile veri takibi ve tasarrufu

Datally, saatlik, günlük, haftalık veya aylık olarak yaptığımız kullanımları raporluyor. Bu sayede kullanıcılar hem yaptığı kullanımları görebiliyor hem de gereksiz kullanımların önüne geçebiliyor. Veri tasarrufu özelliğini açtığınızda Datally sizin için arka plan verisini kapatarak gerçek zamanlı veri harcama raporu hazırlıyor. Eğer aşırı bir kullanım mevcutsa uygulama tek tuş ile bütün transferi kesebilme özelliğine de sahip.

Google yaptığı açıklamada Datally uygulamasını Filipinler’de bir kaç aydır test ettiğini ve bu bölgedeki çoğu kullanıcının %30’a varan tasarruf elde ettiğini belirtti. Datally bugün itibariyle Android 5.0 ve üzeri kullanan cihazlar için dünya genelinde Play Store üzerinde yayınlandı. Siz de kullanımlarınızı takip etmek istiyorsanız aşağıdaki bağlantıdan uygulamayı cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Datally Google Play Store