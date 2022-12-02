Bu yılın başlarında, Mayıs ayında Google, dijital kimlik ekleme desteği de dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik içeren yeni Google Cüzdan’ı duyurdu. Ancak bu özellik ilk başta desteklenmiyordu. Google’ın planı, daha sonraki bir tarihte bu özelliği eklemekti.

Şimdi, Google Cüzdan’ın ABD’deki seçili eyaletler için uygulamaya dijital kimlikleri ve sürücü belgelerini depolama desteğini eklediği görülüyor.

Aralık ayı için Google Play Hizmetleri v48.22 ile kullanıma sunulacağı anlaşılan Google Cüzdan için yeni bir güncellemede şirket, uygulamadaki beta özelliğinin bir parçası olarak Dijital Kimlik özelliğini ekledi.

Google Sistem Güncellemeleri destek sayfasında yayınlanan değişiklik günlüğü şu şekilde: “[Telefon] Beta özelliği, seçili ABD eyalet(ler)indeki kullanıcıların eyalet kimliklerini/ehliyetlerini uygun, özel ve güvenli sunum için Google Cüzdan’a dijitalleştirmelerine olanak tanır.”

Özelliğin seçilen ABD eyaletleriyle sınırlı olacağını söylüyor, bu da ABD’deki çoğu eyaletin bu yeni özelliği en azından başlangıçta desteklemeyeceği anlamına geliyor. Şu an için, teste hangi durumların dahil edildiği veya kullanıcıların beta test başladığında nasıl kaydolabilecekleri hakkında herhangi bir ayrıntı mevcut değil. Beta sürümü, Play Store aracılığıyla Play Services beta’ya kaydolanlar için kullanılabilir olabilir.

Apple, şu anda üç eyaletle sınırlı olan Apple Wallet’ta Dijital Kimlikler için de destek başlattı. Ancak dokuz eyalet henüz bu özelliği desteklemiyor. İlk başta belirli eyaletleri destekleyeceği ve ardından gelecekte daha fazlası için destek ekleyeceği Google Cüzdan için benzer bir durum bekliyoruz.