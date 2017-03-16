Google Çocuklar için Yeni Bir Uygulama ve Özellik Yayınladı

Google pazardaki ailelerin kalabalıklığını bildiği için özellikle buraya yönelik geliştirmeler yapıyor ve bunlardan sonuncusu Family Link.

Family Link ile ebeveynler çocuklarının bir Google Hesabı almasını sağlayabiliyor. Bu hesap tamamen ebeveynler tarafından kontrol edilebiliyor. Aileler çocuklarının kullandığı uygulamaları yönetebiliyor. Bu yeni özellik aynı zamanda çocukların cihazın ekranına ne kadar baktığını da ölçüyor. Bununla beraber bir kullanım süresi oluşturmak da mümkün. Cihaz ebeveynler tarafından uzaktan kapatılabiliyor ve uyku zamanı gibi özellikler de ayarlanabiliyor.

Android Nougat işletim sistemine sahip akıllı telefonlardan Family Link uygulaması indirilerek buradan bir hesap oluşturuluyor. Family Link şu anda erken erişimde. Yani davetiye iye üye olunabiliyor. Burada hesap açılacak çocukların 13 yaşının altında olması gerekiyor. Şirketin bu davetiyeleri hangi sıkılıkla ya da neyi baz alarak gönderdiği ise bilinmiyor.

Yeni uygulama Amazon’un tablet marketindki payından bir parça almak için de avantajlı olabilir. Amazon, Kindle tabletlerinde çocuklar için harika bir uygulama sunuyor ve ebeveynler çocuklarının yaptığı herşeyi takip edebiliyor. Family Link’in güzel olan kısmı ise Android Nougat işletim sistemine sahip olan her cihazda kullanılabilecek olması.