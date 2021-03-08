İnternet
Google Chrome yeni özellikleri denemeyi kolaylaştırıyor
Google firmasının Chrome için hazırladığı şeyler sadece daha sık bir güncelleme döngüsü değil gibi duruyor. 9to5Google tarafından tespit edildiğine göre Chrome tasarım sorumlusu Alex Ainslie; firmanın üzerinde çalıştığı deneysel özellikleri test etmeyi kolaylaştıracak bir özelliği Twitter üzerinden paylaştı.
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Buna göre bu haftadan sonra tarayıcının Canary versiyonu bir deney şişesi ibaresi barındıracak. Bu imge kullanılarak da tarayıcının deneysel özelliklerini aktif hale getirmek mümkün olacak. Aynı zamanda aynı yerden yeni özellikler için Google firmasına geri bildirim sağlama imkanı da olacak.
Bu özellikten önce Google Chrome üzerinde yeni ve deneysel özellikleri aktifleştirmek için; tarayıcı üzerinden geliştirici seçeneklerine, yani flags kısmına girmek gerekiyordu. Bu da yapılan şeyin bilinmemesi durumunda bu tip özelliklere erişmeyi daha zor hale getiriyordu. Aynı zamanda bu menüden hangi özelliklerin aktif olduğunu görmek de o kadar kolay olmuyordu.
Şimdi ise Ainslie’nin söylediğine göre firmanın ekleyeceği menüyle kullanıcılar bu özellikleri daha kolay deneyecek. Aynı zamanda gelişim aşamasında olan bu özelliklerden firma daha fazla geri bildirim alabilecek.
Bahsi geçen deney şişesi imgesi Canary dışında geliştirici ve beta versiyonlarına da dahil olacak. Dolayısıyla artık kullanıcılar yeni özellikleri denemek için en az stabil olan versiyonu indirmek durumunda kalmayacak gibi.
İnternet
Twitter gönderiler için “Geri Al” butonunu test ediyor
Yakın zamanda hikaye paylaşımını Fleets adı altında siteye uygulayan Twitter; şimdi de Gmail üzerinde görmeye alışık olduğumuz özelliğin bir benzerini getirecek gibi duruyor.
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Sosyal medya konusunda tanınan bir isim olan Manchun Wong; Twitter’ın üzerinde çalıştığı “Gönderiyi Geri Al” butonundan bir ilk izlenim paylaştı. Geri sayıma sahip işlev kullanıcıların paylaştıkları yanlış olması muhtemel bir gönderiyi yayınlanmadan hemen önce geri almalarına imkan veriyor.
Paylaşılan gönderiyi geri almak için kullanıcıya beş saniye kadar zaman veren özellik; adından geçen sene de bahsettirmişti. Geçtiğimiz Temmuz ayında anket yapan firma özelliğin üyeliklere özel tanınması hakkında kullanıcılardan geri bildirim istemişti. Ayrıca Twitter firmasının reklam gelirlerini desteklemek için ücretli özel içerik planları kurduğunu da biliyoruz.
Ancak firma görünüşe göre geri al butonunu kullanıcılar üzerinde test ediyor. Dolayısıyla özelliğin ücretsiz olarak sisteme dahil edilmesi muhtemel. Firma daha önce de yapılan paylaşımlarda daha dikkatli olunması amacıyla “retweet” özelliğine belli kısıtlamalar getirmişti. Ancak bu özellik karışık tepkilere neden olmuştu.
Şimdi ise “geri al” özelliği, her ne kadar kullanıcıların istediği ve üzerinde çalışılan diğer yeni özelliklerin içinde geleceği hala meçhul olan “düzenle” özelliği değilse de, yine de işlevli bir kullanım imkanı verecek gibi duruyor.
İnternet
Microsoft Edge karışık matematik problemleri için araç getiriyor
Chromium sistemine geçmesiyle beraber Microsoft Edge tarayıcısı önemli bir ivme yakaladı. Başlarda Chrome ve Firefox’u özelliklerde yakalamaya çalışan tarayıcı yavaş yavaş kendi özelliklerini getirmeye başlıyor. Şimdi de Microsoft, tarayıcısı Edge için her türlü matematik problemini çözebilen bir araç denemesi yapıyor.
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Bu gibi yeni özellikler için test alanı genelde tarayıcının Canary versiyonu oluyor. Yeni Math Solver özelliği de tarayıcıda yerini almaya başlıyor. Ancak şimdilik sadece bazı kullanıcılar için.
İşlev özellikle de ödevlerini bilgisayarlarında yapan öğrencilerin hoşuna gideceğe benziyor. Öyle ki araç matematik problemlerinin ve formüllerinin çözümlerine hızlıca bakmayı sağlıyor. Böylelikle de öğrenciye zaman kazandırması muhtemel. Ayrıca Bing tarafından destekli olan aracın iki ayrı kullanım alanı olduğunu görebiliyoruz.
Bunlardan ilki klavyeden veya ekran klavyesinden problemin yazılması olarak karşımıza çıkıyor. Diğer yandan kullanıcıya sunulan bir araçlar menüsü de görülebiliyor. Bu araçlarla birlikte de internette karşılaşılabilen problemler araca yazılabiliyor. Sonrasında ise Math Solver o yazıyı OCP (optik karakter tanıma) kullanarak Edge’in okuyabileceği hale getiriyor. Ardından araca problemi çözmek kalıyor.
Şimdilik söylediğimiz gibi tarayıcının Canary versiyonunda araç mevcut durumda. Ancak bu versiyona sahip olmanız durumunda da araca ulaşamayabilirsiniz. Çünkü görünüşe göre Microsoft özelliği kademeli olarak getirerek aracı test ediyor.
Denemek istemeniz durumunda ise Edge Canary 90 ve üstünü çalıştırıyor olmanız, ya da indirmeniz gerekiyor. Sonrasında ise sağ üstteki üç nokta menüsünden; Ayarlar>Görünüm>Matematik Çözücü (Math Solver) düğmesini göster kısmı görülüyorsa onu aktifleştirmelisiniz. Microsoft özelliği sizin için aktifleştirdi ise araç çubuğundaki formül tuşu ile artık araca ulaşabiliyor olmalısınız.
Eğer menüde görülmüyorsa maalesef diğer özelliklerde olduğu gibi geliştirici seçenekleriyle aracı aktifleştirmek mümkün değil. Dolayısıyla böyle bir durumda özelliğin genel versiyona çıkmasını beklemekten başka yapacak bir şey yok gibi gözüküyor.
Google Chrome güncelleme döngüleri daha da kısalmak üzere
Google tarayıcısı Chrome için daha sık bir güncelleme döngüsü getirmenin peşinde gibi duruyor. Öyle ki Perşembe günü yapılan açıklamaya bakacak olursak; Google tarayıcıya yeni özellikler getiren gelecek büyük güncellemeleri dört haftada bir çıkartacağını söylüyor. Şu anda ise altı haftada yenilendiğini gördüğümüz tarayıcı böylelikle daha sık güncelleme alacak.
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Google firması açıklamasında yeni takvime geçişlerinin; daha gelişmiş hale gelen test ve genel süreçlerinden dolayı olduğunu belirtiyor. Böylelikle Chrome tarayıcısı geçen seneden beri aylık güncelleme alan Mozilla Firefox ile de bu konuda eşit hale geliyor.
Bununla beraber firma bunu tek seçenek olarak da bırakmayacak. Google, tarayıcıda bu kadar sık değişiklik görmek istemeyebilecek şirket müşterileri için de bir çözüm tasarlıyor. Buna göre kullanıcılarına bir “Genişletilmiş Stabilite” seçeneği verecek olan firma; bu seçeneği seçen kullanıcılar için ise güncellemelerini sekiz haftada bir tarayıcıya getirecek. Böyle bir durumda olağan güvenlik güncellemeleri ise sisteme yine dahil olacak. Ancak yeni özellikler tarayıcıda yerlerini alamayacaklar.
Yeni güncelleme takviminin birkaç ay daha zamanı olduğunu söyleyebiliriz gibi duruyor. Öyle ki Google dört haftalık güncelleme döngüsüne Chrome 94 ile geçmeyi planlıyor. Bu versiyonun geliş tarihi ise 2021 yılının üçüncü çeyreği olarak karşımıza çıkıyor.
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