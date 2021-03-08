Google Chrome yeni özellikleri denemeyi kolaylaştırıyor

Google firmasının Chrome için hazırladığı şeyler sadece daha sık bir güncelleme döngüsü değil gibi duruyor. 9to5Google tarafından tespit edildiğine göre Chrome tasarım sorumlusu Alex Ainslie; firmanın üzerinde çalıştığı deneysel özellikleri test etmeyi kolaylaştıracak bir özelliği Twitter üzerinden paylaştı.

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Buna göre bu haftadan sonra tarayıcının Canary versiyonu bir deney şişesi ibaresi barındıracak. Bu imge kullanılarak da tarayıcının deneysel özelliklerini aktif hale getirmek mümkün olacak. Aynı zamanda aynı yerden yeni özellikler için Google firmasına geri bildirim sağlama imkanı da olacak.

Bu özellikten önce Google Chrome üzerinde yeni ve deneysel özellikleri aktifleştirmek için; tarayıcı üzerinden geliştirici seçeneklerine, yani flags kısmına girmek gerekiyordu. Bu da yapılan şeyin bilinmemesi durumunda bu tip özelliklere erişmeyi daha zor hale getiriyordu. Aynı zamanda bu menüden hangi özelliklerin aktif olduğunu görmek de o kadar kolay olmuyordu.

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Şimdi ise Ainslie’nin söylediğine göre firmanın ekleyeceği menüyle kullanıcılar bu özellikleri daha kolay deneyecek. Aynı zamanda gelişim aşamasında olan bu özelliklerden firma daha fazla geri bildirim alabilecek.

Bahsi geçen deney şişesi imgesi Canary dışında geliştirici ve beta versiyonlarına da dahil olacak. Dolayısıyla artık kullanıcılar yeni özellikleri denemek için en az stabil olan versiyonu indirmek durumunda kalmayacak gibi.