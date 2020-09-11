Google Chrome için sekmeleri gruplama özelliği kullanıma sunuldu
Google, Chrome tarayıcının kullanışlılığını artıracak yeni bir güncelleme yayınladı. Güncellemeyle beraber gelen sekmeleri gruplama özelliği, onlarca sekme arasından neyin ne olduğunu bulma derdini bitirecek.
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Birkaç ay önce Google, Chrome tarayıcıda çalışırken sekmeleri çeşitli gruplar halinde ayırabilmemizi sağlayan son derece kullanışlı bir özellik getireceğini söylemişti. Bunu söylemesinden yaklaşık 4 ay sonra, şirket sözünü tuttu ve nihayet sekmeleri gruplama özelliğini 85.0.4183.102 sürümüyle beraber tüm kullanıcıların hizmetine sundu.
Birden fazla proje üzerinde çalışıyorsanız, çalışırken de onlarca hatta kimi zaman yüzlerce sekme açıyorsanız; Chrome’un bu özelliği işte tam sizin için. Tabii ki illa bu kullanım senaryoları olmak zorunda değil, her ne olursa olsun sekmeleri gruplamak ve böylelikle neyin ne olduğunu yerli yerince bilmek hayatı inanılmaz derecede kolaylaştırıyor.
Google Chrome, sekmeleri böyle grupluyor
Sekme grubu oluşturmak için, bir sekmeye sağ tıklayıp ‘Yeni gruba ekle’ seçeneğine basmanız gerekiyor. Akabinde oluşan gruba istediğiniz adı verebilir ve rengini de dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Oluşan gruba tıkladığınızda ‘Grubu çöz’ ve ‘Grubu kapat’ olmak üzere iki seçenek yer alıyor. Grubu çöz seçeneği, ilgili gruptaki sekmeleri kapatmaksızın sadece gruplaşmayı sonlandırıyor; Grubu kapat seçeneği ise içindeki sekmelerle birlikte ilgili grubu tamamen kapatıyor.
Ayrıca Google Chrome, tarayıcıyı kapatıp yeniden açtığınızda, sekme grubunu da otomatik olarak geri yüklüyor. Eğer uzun süredir güncellemeleri kontrol etmediyseniz, tarayıcınızın Ayarlar > Hakkında kısmından yeni Chrome güncellemesini yükleyebilir ve hemen şimdi Windows veya Mac bilgisayarlarınızda sekmeleri gruplama imkanına kavuşabilirsiniz. Android veya iOS’ta ise sekmeleri gruplama özelliği henüz sunulmadı.
Android 11’in hafifletilmiş sürümü Android 11 Go duyuruldu
Google, Android 11′in daha düşük donanımlı cihazlara özel olarak geliştirdiği Android 11 Go sürümünü resmen duyurdu.
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Google, özellikle düşük seviye telefonlar için geliştirdiği hafifletilmiş işletim sistemi Android Go projesinin yeni üyesi Android 11 Go’yu tanıttı. Bu işletim sistemi, telefonda stabil bir şekilde çalışabilmek için öyle üst seviye RAM ve işlemci performansına ihtiyaç duymuyor. Bu bağlamda Android 11 Go, Android 11′in getirdiği geliştirilmiş gizlilik özellikleri ve performans iyileştirmelerini, kullanılabilirliğinden ödün vermeksizin telefona yansıtabilecek.
Android 11 Go’nun en iyi tarafı, elbette ki hafif olduğu için sadece 2 GB RAM ile performanslı bir şekilde çalışabilmesi. Aslında önceki sürüm olan Android 10 Go için 1.5 GB RAM yeterli oluyordu; ancak Google, bu sefer en az 2 GB RAM olması gerektiğini ifade ediyor.
Android 11 Go özellikleri
Android 11 Go’da, ana sürümün özelliklerinden hiçbir şey eksik değil. Örnek vermek gerekirse Google, Android 11′in en önemli yeniliklerinden birisi olan bildirim penceresinden tüm mesajlaşmaları kontrol etmeyi, Go’ya eklemeyi ihmal etmedi.
Ek olarak Android 11 Go sürümü, yine ana sürümdeki gelişmiş gizlilik özelliklerini de kaybetmiyor. Örneğin tek seferlik izinler sayesinde konum, mikrofon ve kamera gibi izinlerin sürekli olarak uygulamalar tarafından erişilmesini önleyebilirsiniz. Elbette ki bu izinler, uzun süre kullanmadığınız zamanlarda otomatikman sıfırlanıyor.
Bunun yanında Android 11 Go’nun giriş seviyesi akıllı telefonlara getirdiği bir diğer yenilik, hareketli gezinme özelliği olacak. Google’ın telefonda kullanıcıya daha fazla ekran alanı sunmak amacıyla geliştirdiği bu özellik, basit hareketlerle ana ekrana gitmek, farklı uygulamalar arasında geçiş yapmak ve geriye doğru gitmeyi mümkün kılıyor.
Ayrıca Google’ın Android Go’ya özel geliştirdiği uygulamaları da yine bu sürümde kasma, donma olmadan kullanabileceksiniz.
Android 10 Go’dan %20 daha hızlı
Google’ın açıkladığına göre Android 11 Go, önceki nesil Android 10 Go’ya göre %20 daha hızlı çalışabiliyor. Aynı zamanda Android 11 Go’nun, kullanıcıya 270 MB ek bir RAM ve 900 MB da dahili hafıza sunacağı belirtiliyor. Bu söylemler, hafif sürüm olma iddiası taşıyan bir işletim sistemi için gerçekten çok önemli.
Bu oranlar normal bir telefon için düşünürsek bu çok düşük bir oran gibi gelebilir, ama elbette giriş seviyesi bir akıllı telefon için arka planda birden fazla uygulama çalıştırmayı fazlasıyla kolaylaştıracaktır. Bakalım bu sürümü çalıştıran ilk akıllı telefonların sonbaharda piyasaya çıkmasıyla beraber, kullanım deneyimi bakımından da %20′lik hız gerçekten görülebilecek mi?
Sanal etkinlik düzenleme platformu Google Fundo tanıtıldı
Google, Fundo olarak adlandırdığı yeni içerik üretici odaklı platformunu resmi olarak duyurdu. Bu platform, sanal dünyada gerçek bir etkinlik düzenlemenin yepyeni bir yolu.
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Google, içerik oluşturucuların bilet satarak tamamen sanal bir şekilde etkinlik düzenleyebilmelerine olanak sağlayan yeni eğlence platformu Google Fundo’yu tanıttı. Esasında Google’ın Area 120 adlı ön kuluçka merkezinden doğan bu servis, uzun süredir sınırlı sayıda kullanıcı tarafından test ediliyordu; bugünden itibaren ise şirket, Fundo’yu test sürecinden çıkartıp tüm kullanıcıların hizmetine sundu.
İşte karşınızda Google Fundo
Google Fundo’nun odak noktası aslında içerik üreticiler. Google, bu deneysel proje sayesinde içerik üreticilerin hayranlarıyla yüz yüze gelmesini daha fazla kolaylaştırmak ve bir nebze olsun onlara yardımcı olmayı amaçladığını söylüyor. Yalnız bunu Zoom gibi servislerle karıştırmamak gerekiyor. Google Fundo, tamamen eğlence ve etkinlik düzenleme odaklı bir servis ve Zoom’a rakip olma gibi bir iddiası da yok.
“Üreticiler için tasarlanmış ve oluşturulmuş sanal etkinlikler ve deneyimler için bir platform olan Fundo ile, yüz yüze görüntülü sohbet kullanılarak her şey canlı ve etkileşimlidir. Ve bunların hepsi bilgisayarınızı veya telefonunuzu kullanarak, evinizin rahatlığında veya hareket halindeyken gerçekleşir.”
İçerik üreticiler Google Fundo sayesinde; Chat + Photos (Sohbet + Fotoğraf), Meet and Greets (Buluşma ve Selamlaşma) veya Workshops (Çalışma Atölyeleri) olmak üzere 3 farklı modda görüntülü olarak etkinlik düzenleyebiliyor. Bu arada Google Fundo’nun içerik üreticilerin düzenlediği etkinlikler için yine sanal olarak bilet satabilmesine de olanak sağladığını belirtelim. Yani bir yönüyle Fundo’nun hayranlarıyla etkileşim kurmak isteyen içerik üreticilere yeni bir gelir kaynağı olabileceğini ifade edebiliriz.
Aynı zamanda Google Fundo kullanım bakımından da son derece basit. Platformun ana sayfasında yazmakta olan, “Bir etkinlik seçersiniz, birkaç soruyu yanıtlarsınız, bilet satın alma işlemini tamamlarsınız ve artık hazırsınız. Fundo, etkinlik bağlantısını sağlayacak ve başlangıç zamanına kadar hatırlatıcılar ve gerekirse teknik destek gönderecektir.” ifadelerinden bunu anlayabiliyoruz.
Bir başka rahatlık ise tamamen web tabanlı olması. Yani hiçbir ek yazılım indirmeye gerek kalmadan, direkt olarak web sitesi üzerinden Fundo’yu kullanabiliyorsunuz.
Google Fundo’nun tanıtım videosu
Akıllı Telefon
Google Phone uygulaması Pixel dışındaki cihazlara da geliyor
Google geçtiğimiz yıl spam mesajları engelleyen “Verified SMS” (Doğrulanmış SMS) özelliğine sahip Google Phone uygulamasını tanıtmıştı. Uygulama bu yıl spam aramaları engelleyen “Verified Calls” (Doğrulanmış Çağrılar) özelliğine de sahip oldu.
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Google Phone uygulaması bizlere neler sunuyor?
Birçoğumuz spam çağrıları yanıtsız bırakıyor. Google bu durumun iyi niyetli işletmeleri olumsuz yönde etkilediğini düşünüyor. Doğrulanmış Çağrılar özelliği sayesinde, kullanıcılar gelen çağrıların yanında çeşitli ikonlarla karşılacaklar: İşletme adı, işletme logosu gibi. Aynı zamanda bir “Call Reason” (Arama Nedeni) bölümü olacak ve işletme bu kısımda arama sebebini belirtecek.
Örneğin, bir banka, hesabında anormal işlemler yapıldığını düşündüğü bir müşterisini ararken, arama sebebi olarak “Hileli işlem” şeklinde açıklama yaparak arayabilecek. Google‘a göre müşterilerin çağrılara cevap verme oranı da bu şekilde artmış olacak.
Tüm bunlar, sizi arayan işletmenin Google tarafından doğrulandığını ve herhangi bir spam içermediğini gösteriyor.
Doğrulanmış Çağrılar özelliğine sahip Google Phone uygulaması ilk olarak ABD, Meksika, Brezilya, İspanya ve Hindistan‘da kullanıma sunulacak.
Google söz konusu uygulamayı Pixel dışındaki cihazlarda da Google Play üzerinden kullanıma sunacak. Google Phone uygulaması halihazırda Android One ve Android Go kullanan cihazlara ön yüklü olarak geliyordu. Fakat bu uygulamanın kullanılabilmesi için en az Android 9‘lu bir cihaza sahip olma şartı aranıyor olabilir.