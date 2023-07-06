Google Chrome Web Mağazası, tarayıcı işlevlerini genişletmek için kullanıcıların başvurduğu en popüler kaynak konumunda. Ancak Kaspersky’nin yeni bir raporuna göre, Chrome Web Mağazası’ndan indirdiğiniz içerikler hakkında dikkatli olmanız gerekebilir. Siber güvenlik uzmanları, arama motoru devi Google’ın yanlışlıkla popüler online mağazasında 30’dan fazla zararlı Chrome Uzantısı barındırdığını ortaya çıkardı.
Bu zararlı Chrome uzantıları, 2021 ve 2022 yıllarında Chrome Web Mağazası’na yüklendi. Yani bu uzantılar, siber güvenlik araştırmacıları Kaspersky raporunu analiz etmek için devreye girinceye kadar en az altı ay boyunca Web Mağazası’nda durdu.
Google, tümünü kaldırdı ama Kaspersky, Google’ın bu zararlı Chrome Uzantıları kaldırmak için harekete geçmesi gerektiğini belirtti, ki bu da tesadüfen iki büyük siber güvenlik firmasının gerekliliğini ortaya koyuyor.
Bazı incelemelere göre, uzantılar, kullanıcıların arama sonuçlarındaki adresleri reklam yazılımları linkleriyle değiştiriyor ve bu durum kullanıcılardan şikayetlere yol açıyor. Ancak Kaspersky’ye göre sıradan kullanıcıların şikayetleri genellikle göz ardı ediliyor. Eğer Chrome kullanıyorsanız ve aşağıdaki eklentilere sahipseniz bu eklentileri mutlaka kaldırmanız gerekiyor.
İçindekiler
Virüslü Google Chrome eklentileri
- Autoskip for Youtube
- Soundboost
- Crystal Adblock
- Brisk VPN
- Clipboard Helper
- Maxi Refresher
- Quick Translation
- Easyview Reader view
- PDF Toolbox
- Epsilon Ad blocker
- Craft Cursors
- Alfablocker ad blocker
- Zoom Plus
- Base Image Downloader
- Clickish fun cursors
- Cursor-A custom cursor
- Amazing Dark Mode
- Maximum Color Changer for Youtube
- Awesome Auto Refresh
- Venus Adblock
- Adblock Dragon
- Readl Reader mode
- Volume Frenzy
- Image download center
- Font Customizer
- Easy Undo Closed Tabs
- Screence screen recorder
- OneCleaner
- Repeat button
- Leap Video Downloader
- Tap Image Downloader
- Qspeed Video Speed Controller
- HyperVolume
- Light picture-in-picture