Google Chrome Web Mağazası, tarayıcı işlevlerini genişletmek için kullanıcıların başvurduğu en popüler kaynak konumunda. Ancak Kaspersky’nin yeni bir raporuna göre, Chrome Web Mağazası’ndan indirdiğiniz içerikler hakkında dikkatli olmanız gerekebilir. Siber güvenlik uzmanları, arama motoru devi Google’ın yanlışlıkla popüler online mağazasında 30’dan fazla zararlı Chrome Uzantısı barındırdığını ortaya çıkardı.

Bu zararlı Chrome uzantıları, 2021 ve 2022 yıllarında Chrome Web Mağazası’na yüklendi. Yani bu uzantılar, siber güvenlik araştırmacıları Kaspersky raporunu analiz etmek için devreye girinceye kadar en az altı ay boyunca Web Mağazası’nda durdu.

Google, tümünü kaldırdı ama Kaspersky, Google’ın bu zararlı Chrome Uzantıları kaldırmak için harekete geçmesi gerektiğini belirtti, ki bu da tesadüfen iki büyük siber güvenlik firmasının gerekliliğini ortaya koyuyor.

Bazı incelemelere göre, uzantılar, kullanıcıların arama sonuçlarındaki adresleri reklam yazılımları linkleriyle değiştiriyor ve bu durum kullanıcılardan şikayetlere yol açıyor. Ancak Kaspersky’ye göre sıradan kullanıcıların şikayetleri genellikle göz ardı ediliyor. Eğer Chrome kullanıyorsanız ve aşağıdaki eklentilere sahipseniz bu eklentileri mutlaka kaldırmanız gerekiyor.

İçindekiler Virüslü Google Chrome eklentileri

Virüslü Google Chrome eklentileri

Autoskip for Youtube

Soundboost

Crystal Adblock

Brisk VPN

Clipboard Helper

Maxi Refresher

Quick Translation

Easyview Reader view

PDF Toolbox

Epsilon Ad blocker

Craft Cursors

Alfablocker ad blocker

Zoom Plus

Base Image Downloader

Clickish fun cursors

Cursor-A custom cursor

Amazing Dark Mode

Maximum Color Changer for Youtube

Awesome Auto Refresh

Venus Adblock

Adblock Dragon

Readl Reader mode

Volume Frenzy

Image download center

Font Customizer

Easy Undo Closed Tabs

Screence screen recorder

OneCleaner

Repeat button

Leap Video Downloader

Tap Image Downloader

Qspeed Video Speed Controller

HyperVolume

Light picture-in-picture