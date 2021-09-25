Google Chrome Android için Sürekli Masaüstü Sitesi Seçeneğini Ekliyor

Google Chrome Android için, bir web sitesinde her zaman doğru şekilde veya ihtiyacınız olan tüm bilgileri alabileceğiniz en iyi görüntüleme deneyimini sağlayacak şekilde düzenlenmeyebilir. Buna çözüm olarak Google, tarayıcının üst kısmındaki üç noktalı “Daha Fazla” menüsünde her zaman bir “Masaüstü Sitesi” adı bulunan seçeneğe sahipti ve bu seçenek ile web sitesi mobil tasarımından çıkıp masaüstünde göründüğü şeklini almaktadır.

Bazen büyük ekranlı cihazlarınızda girmiş olduğunuz internet sayfasının masaüstü sürümünü görüntülemek isteyebilirsiniz. Ancak bu durumu her yeni sekmede yeniden aktif etmeniz gerekmekteydi. Google artık bu sorunu ortadan kaldırmak için yakın zamanda kalıcı olarak masaüstü sitesi seçeneğini seçebileceğiniz bir seçenek ekleyecek. Bu özelliği daha önce kullanmak istiyorsanız Chrome 96 Canary sürümünden etkinleştirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bir internet sayfasını masaüstü sürümünde görmek bazı kullanıcılar için garip gelebilir ancak Android bir cihaz kullanıyorsanız, kullanmış olduğunuz tarayıcılar internet sitelerini mobil cihaza göre optimize ederek sizlere sunmakta. Bu özellik sayesinde kullanıcılar daha büyük Android ekranlarında daha iyi bir deneyim elde etmek için yapması gereken iş miktarını büyük ölçüde azaltacaktır, bu nedenle olması durumunda hoş bir değişiklik olacaktır.

Android telefonlarımızda veya daha küçük akıllı cihazlarda bir web sitesinin tasarımını değiştirmek, nadiren yapılan bir özellik. Çünkü artık mobil tasarımlar bazen masaüstü tasarımından bile daha etkili olabilmekte. Bu özellikle ilgili birçok geliştirici, tabletlerin varsayılan olarak mobil tasarıma geçtiğinde kullanımın zorlanıldığını düşünürsek çoğu tabletinde Chrome kullanan kullanıcının hayatını kurtarabilecek bir özellik olarak gözükmekte.

Google Chrome Android Sürümü için Sürekli Masaüstü Sitesini Nasıl Aktif Edebilirim?

Google Chrome Canary güncel sürümünü Play Store üzerinden yükleyin.

Uygulamayı açtığınızda arama ekranına “ chrome://flags ” yazın ve sayfayı açın.

” yazın ve sayfayı açın. Açılan ekranda aşağıda gördüğünüz gibi “ Global setting to request desktop site on Android. ” sekmesini bulun ve aktifleştirin.

” sekmesini bulun ve aktifleştirin.

Sizden tarayıcıyı yeniden başlatmanızı isteyecek. Onay verin ve uygulamayı yeniden başlatın.

Bu işlemleri yaptıktan sonra Sürekli Masaüstü Sitesi seçeneği aktif oldu. Seçeneği aktifleştirmek için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.