Google Camera HDR+ Portuna Bazı Yeni Özellikler Geldi

Yaklaşık bir ay kadar önce Ukraynalı bir geliştirici Google Camera HDR+ uygulamasını Google’ın dışındaki cihazlarda da çalıştırmayı başarmıştı.

Google Camera HDR+’a gelen güncelleme ile OnePlus 3 ve 3T modelleri için Zero Shutter Lag desteği ve Snapdragon 820 işlemci yongalarına sahip telefonlara uyumluluk gelmişti.

Şimdi gelen güncelleme ile uygulama RAW desteği full HDR+ özelleştirme seçeneği ve hata düzeltmeleri geldi. Yeni güncelleme ile beraber artık uygulamanın yarattığı problemlerin bir çoğu da giderildi.