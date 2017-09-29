Google Camera HDR+ Portuna Bazı Yeni Özellikler Geldi

Google Camera HDR+ Portuna Bazı Yeni Özellikler Geldi

29 Eylül, 2017 Uygulama 0 yorumlar

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Yaklaşık bir ay kadar önce Ukraynalı bir geliştirici Google Camera HDR+ uygulamasını Google’ın dışındaki cihazlarda da çalıştırmayı başarmıştı.

Google Camera HDR+’a gelen güncelleme ile OnePlus 3 ve 3T modelleri için Zero Shutter Lag desteği ve Snapdragon 820 işlemci yongalarına sahip telefonlara uyumluluk gelmişti.

Şimdi gelen güncelleme ile uygulama RAW desteği full HDR+ özelleştirme seçeneği ve hata düzeltmeleri geldi. Yeni güncelleme ile beraber artık uygulamanın yarattığı problemlerin bir çoğu da giderildi.

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