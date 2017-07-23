Google, Avrupa Birliğinden İnanılmaz Bir Ceza Aldı!

Google, Avrupa Birliğinden İnanılmaz Bir Ceza Aldı!

23 Temmuz, 2017 Ağ Teknolojileri, DOSYA, İnternet 0 yorumlar

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Google, rekabet yasalarını ihlal ettiği için Avrupa Birliği tarafından rekor düzeyde 2.7 milyar dolar para cezasıyla karşıya kaldı.

Bu karar, Büyük G.’nin “alışveriş karşılaştırma hizmetini sistematik olarak lehte kullanarak hakim konumunu kötüye kullandı” kararıyla sonuçlanan ABD şirketinin arama algoritmalarıyla ilgili yedi yıllık bir soruşturma sonrasında verildi.

Para cezası, 2009 yılında Avrupa’ya verilen 1 milyar euro cezaya karşılık AB’nin yürütme organı Avrupa Komisyonu tarafından verilen en geniş anti-tekel kararına dayanıyor.

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