Google 4 Ekim 2017 (Bugün) itibariyle düzenlediği organizasyonda, Apple’ın kulaklıklarına rakip olacak yeni bir kulaklığı tanıtmaya hazırlanıyor.

Amerikalı teknoloji devi Google, gün itibariyle Pixel 2 akıllı telefon ailesini ve yeni kulaklıklarını kamuoyunun beğenisine sunacak. Söz konusu kulaklıklar, Google Assistant’ın güncel sürümü ile uyumlu olacak ilk ürün olarak karşımıza çıkacak.

Her ne kadar Google Pixel 2 cihazlarıyla uyum içerisinde çalışacak kulaklıklar için özel bir uygulama geliştirilmiş olsa da, bahsi geçen ürün hakkındaki teknik detaylar henüz ortaya çıkmadı. Akıllı kulaklıkların “Akıllı Tarama” sistemiyle telefonlara entegre edilmesi bekleniyor. Cihazda bulunan tek tuş müziği durdurabilecek veya devam ettirebilecek.