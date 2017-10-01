4 Ekim 2017’de Google, Asistant mimarisi ile Amazon’a meydan okuyacak. Google, ChromeBook modellerinde Asistant akıllı asistanı kullanmayı hedefliyor.

Google, 4 Ekim 2017’de gerçekleştireceği büyük organizasyonla yeni Pixel 2 akıllı telefonları ve Pixelbook adlı yeni dizüstü bilgisayarı tanıtma amacı güdüyor. 9toGoogle 5’in haberine göre 2017’de tanıtılan ve gelecekte tanıtılacak tüm modeller Google Asistant ile donatılacak.

Amerikalı firmanın planları bu kadarla da sınırlı değil. Amerikalı şirketin yakın zamanda sunacağı tüm tablet telefonlarda söz konusu yapay zeka sistemi kullanılacak.