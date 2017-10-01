Google Asistant, Amazon’a ChromeBook Modelleri İle Meydan Okuyor!

Google Asistant, Amazon’a ChromeBook Modelleri İle Meydan Okuyor!

1 Ekim, 2017 Genel, HABER 0 yorumlar

Facebook Twitter LinkedIn Google+ E-Posta Whatsapp

4 Ekim 2017’de Google, Asistant mimarisi ile Amazon’a meydan okuyacak. Google, ChromeBook modellerinde Asistant akıllı asistanı kullanmayı hedefliyor.

Google, 4 Ekim 2017’de gerçekleştireceği büyük organizasyonla yeni Pixel 2 akıllı telefonları ve Pixelbook adlı yeni dizüstü bilgisayarı tanıtma amacı güdüyor.  9toGoogle 5’in haberine göre 2017’de tanıtılan ve gelecekte tanıtılacak tüm modeller Google Asistant ile donatılacak.

google assistantAmerikalı firmanın planları bu kadarla da sınırlı değil. Amerikalı şirketin yakın zamanda sunacağı tüm tablet telefonlarda söz konusu yapay zeka sistemi kullanılacak.

 

İlgili Gönderiler

Cevap Yazın:

© EMY Medya - Kaynak gösterilerek ve bağlantı verilerek dijital ortamda alıntı yapılabilir.
HWP.com.tr internet sitesi Radore veri merkezinde barındırılmaktadır.
radore