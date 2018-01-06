Google Asistan ve Google Home, Artık 1500’den Fazla Cihaz Destekliyor!

Google’ın yapay zekaya sahip asistanı Google Asistan ve Google Home artık 200’den fazla marka ve 1500’den fazla cihaz tarafından destekleniyor.

Google’ın kendi birimlerinde çıkarılan yapay zekaya sahip asistanı Google Asistan gelişmeye devam ediyor. Özellikle Google Home üzerinden birçok farklı cihaz ile iletişim kurabilen sistem, artık 200’den fazla markaya ait 1500’den fazla ürün ile iletişime geçebiliyor.

Son güncellemesi ile beraber OSRAM, VeSync, ecobee ve Vivitar gibi markalara da destek vermeye başlayan Google Asistan ve Home sisteminin desteklediği ürün ve marka skalasını ise buradaki bağlantıdan görebilirsiniz.

Ülkemizde resmi satışı ve Türkçe dil desteği olmasa da ilerleyen dönemlerde bu duruma geldiğinde görünüşe göre Google Home için desteklenmedik marka kalmayacak gibi görünmekte. Bakalım Google Asistan ve Google Home sistemlerini ne zaman ülkemizde göreceğiz.