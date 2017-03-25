Google Talk ya da daha bilinen adıyla Gchat artık aramızdan ayrılıyor ve uygulama çöplüğündeki yerini almaya hazırlanıyor.

Google, 2012 yılında Gmail’in yan tarafına Talk’un yerine daha fazla özelliğe sahip Hangouts’u getirmişti. Ancak kullanıcılar Talk’un kullanımı çok daha kolay olduğundan dolayı onu kullanmaya devam etmişti.

Bu artık değişiyor. 26 Haziran tarihinde Gchat kullanıcıları artık Hangouts kullanmak zorunda kalacak. Şirket yaklaşık dört yıldır kullanıcıları zorla Hangouts’a geçirmeye çalışıyor. Talk’ta bunun son kurbanı olabilir. Uygulamanın Android uygulaması ve Talk’u kullanan üçüncü parti uygulamalar da kullanılamaz hale gelecek. Kullanıcılar Talk’un yokluğunu çok aramayabilir çünkü hala daha Allo, Duo, Hangouts, Android Messages, Voice ve Supersonic Fun Voice Messenger gibi seçenekler mevcut.

Bir diğer gelişme ise Hangouts tarafında yaşandı. Uzun bir süredir konuşulduğu gibi Hangouts’un SMS desteği kaldırılıyor. Bunun nedeni ise Android kullanıcılarını yeniden isimlendirilen Android Messages uygulamasına yönlendirmek.