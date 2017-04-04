Google ve Android Partnerleri Yazılım Patentlerini Paylaşacak

Google ve bazı Android işletim sistemli donanım üreticileri yazılım patentlerini paylaşacakları yeni bir anlaşmaya imza attı.

Google ile beraber anlaşmaya varan üreticilerin arasında Samsung, LG ve HTC gibi büyük donanım üreticileri de yer alıyor. Patentler Android işletim sisteminin istediği sistem gereksinimlerini karşılayan bütün telefonlarda ücretsiz olarak paylaşılacak. Bu oluşuma katılım ücretsiz ve herhangi bir üretici kolay bir şekilde bu isimlerin arasına katılabilecek.

Android Networked Cross-License olarak açıklanan anlaşma kısaca PAX olarak duyuruldu. Pax, Latince’de Barış anlamına geliyor. Yapılan açıklamaya göre bu anlaşma teknoloji dünyasında legal bir barış sağlayacak.

Anlaşmanın bazı detayları açıklanmadı. Şirketler hangi tipte patentleri paylaşacak ya da hangilerine karşı koyacak henüz bilinmiyor. Ancak bu oluşumun patent trollerine karşı birlikte duracağı da açıklananlar arasında yer alıyor. Bu anlaşma en çok Samsung ve Google’ın işine yarayacak gibi gözüküyor. Android ekosistemi bu oluşum ile beraber daha küçük şirketlere de açılabilecek. Diğer taraftan Samsung diğer Android üreticilerinden daha fazla donanım üretiyor ve satıyor.