Google, Android Instant Apps Özelliğini Geliştiricilere Açtı

Google geçen sene düzenlediği I/O geliştirici konferansında Android Instant Apps özelliğini tanıtmıştı ve bu seneki konferansta da kullanıma açtı.

Google bu sene düzenlediği konferansta Android Instant Apps özelliğini şimdilik geliştiricilere geldiğini duyurdu. Kullanıcılar Instant Apps ile uygulamayı indirmeden kullanabilecek. Daha sonra ise indirip indirmediğine karar verecek. Instant Apps’te uygulamanın bütün özellikleri yer almayacak ancak uygulama hakkında kullanıcılara bir fikir verecek.

Geçtiğimiz Ocak ayında bazı uygulamalara Instant Apps özelliği deneme sürümü olarak gelmişti bir kaç şirket Google ile anlaşarak kendi uygulamalarını Instant Apps özelliği destekleyecek şekilde güncellemişti.

Instant Apps desteği için geliştiriciler modüler bir sistem kullanmak zorunda ve uygulamaların içine linklemeler vermeli. Böylelikle kullanıcılar bir linke tıklayarak uygulamanın içinde kullanmak istediklere yere gidebilecekler. Ayrıca indirmelerde belirli bir boyutun altında olmalı ve kullanıcılara indirme seçeneği de buradan sunulmalı.

Instant Apps, Android’in 4.3 sürümünden eski olan sürümleri ile çalışmayacak ancak şu anda sadece Android 6.0 ve üzeri sürümlerle çalışıyor. Android 5.0 sürümüne de Instant Apps özelliği yakında gelecek.