Google, Android O’nun Beta Sürümünü İndirilebilir Hale Getirdi

Google’ın I/O geliştirici konferansı oldukça hızlı başladı ve konferansta ilk olarak Android O Beta’nın tüm kullanıcılara açıklandığı duyuruldu.

Google çalışanları yazılım hakkında çok fazla detay vermedi çünkü Android O zaten Mart ayında geliştiricilere beta olarak sunulmuştu. Şirket Android bu sürümünde bir çok şeyi değiştirecek gibi gözüküyor.

Android O ile beraber telefonda picture-in-picture özelliği gelecek. YouTube videoları ve diğer uygulamalar herhangi bir yer de küçük bir ekranda çalıştırabilecek. Ayrıca yeni işletim sisteminde bildirim sistemi de değişecek. Bir uygulamadan gelen birden fazla bildirim grup halinde gösterilecek.

Otomatik doldurma desteği de artık daha fazla uygulamaya geliyor. Artık sık kullandığınız kelimeleri tekrar tekrar yazmanıza gerek kalmayacak. Akıllı yazma özelliği de gelişiyor. Artık bir isim, telefon numarası, adres ya da benzer şeyler iki defa dokunarak seçilebilecek ve seçilen şey rehbere eklenebilecek ya da Haritalar üzerinde aranabilecek.

Play Protect özelliği ise otomatik olarak uygulamaların açıklarını kontrol edecek ve kullanıcılara güvende olup olmadıklarını bildirecek. Android O batarya ömrü, Bluetooth ve genel performansta da iyileştirmeler yapacak.