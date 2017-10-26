Google, Android 8.1 Oreo’nun Geliştirici Sürümü Yayınladı

Google bugün Android Beta Programında yer alan geliştiricilere Android 8.1 Oreo sürümünün ön kullanım versiyonunu yayınladı.

Google’ın Aralık ayında Android 8.1 Oreo sürümünü tüm kullanıcılara çıkaracak. Şu anda Android 8.1 Oreo’nun ön kullanımı sadece Nexus 5X, Nexus 6P, Pixel C, Pixel, Pixel XL, Pixel 2 ve Pixel 2 XL cihazları ile kullanılabilecek.

Yeni sürüm Android 8.0 Oreo sürümüne çok bir yenilik getirmeyecek. Bunun yerine gelen yenilikleri biraz daha geliştirmeye yönelik olacak. Bu sürüm ile bir uygulama bildirimleri artık saniyede bir defa sesli uyarı verecek. Bu sürüm içerisinde bir sürpriz ile geliyor. Android 8.1 Oreo sürümünde Android logosu Oreo bisküvisi olarak değil sıradan bir bisküvi gibi gözüküyor.

Güncellemeden sonra muhtemelen kullanıcılar büyük bir değişiklik fark etmeyecek. Android 8.1 ile beraber Pixel Visual Core yongası kullanılabilecek. İki yeni Pixel modelinde yer alan bu yonga görüntü işleme yapacak. Bu güncelleme ile beraber HDR+ da üçüncü parti geliştiriciler için kullanılabilir olacak.