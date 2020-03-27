Akıllı Telefonlar
GOOD LOCK 2020 neler sunuyor? | Samsung telefonlara yeni özellikler!
Samsung Galaxy S ve Note ailesine birçok yeni özellik getiren Good Lock serimiz Good Lock 2020 ile devam ediyor!
İlginizi çekebilir; Huawei P40, P40 Pro ve P40 Pro+ resmen tanıtıldı!
Good Lock 2020 ile Galaxy S10 modellerinde değişen ve geliştirilen tüm özelliklere beraber göz atıyoruz. Aşağıdaki bağlantıdan sözü geçen uygulamaları indirip ZIP dosyasından çıkararak kurulum yapabilirsiniz.
- Good Lock 2020 uygulamaları indir; https://hwp.to/GL2020
- Nice Lock İndir; https://hwp.to/2VYkGtU
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Akıllı Telefonlar
Mart sonunda piyasaya girecek akıllı telefonlar!
Mobil Dünya Kongresi‘nin (MWC) ertlenmesi bir çok planda değişikliğe neden olmuştu. Ancak bu durum, teknoloji şirketlerinin inovasyonlarını yavaşlatmadı. İşte karşınızda Mart sonunda piyasaya girecek akıllı telefonlar!
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Mart sonunda piyasaya girecek akıllı telefonlar!
Koronavirüs sebebi ile bir çok markanın üretimlerini, lansmanlarını ve etkinliklerini ertelediklerini veya iptal ettiklerini bilmekteyiz. Bu durumda markalar zor günler geçirse de Mart ayının son çeyreğinde kesin olarak piyasaya girecek akıllı telefonların listesini sizler için derledik.
24 Mart – Redmi K9 Pro
Redmi K9 Pro 24 Mart Perşembe günü tanıtılacak. Şu an için bilgiler, markanın amiral gemisinde Snapdragon 865 chipset, açılır-kapanır ön kamera ile birlikte cihazın arkasında konumlandırılmış dört adet arka kamera ve cihazın 5G bağlantısı desteklediği yönünde.
K9 modelindeki 120Hz LCD ekranın yerini Samsung’un 60Hz AMOLED ekranı aldı ve parmak izi okuyucusu ekranın içine entegre edildi. Henüz kesinleşmemsiyle beraber duyumlar, cihazın arkasında iki adet 64MP‘lik bir adet geniş açı, bir adet telefoto kamerası olacağı yönünde.
26 Mart – Huawei P40 serisi
Huawei bu Perşembe günü; P40, P40 Pro ve P40 Premium‘u tanıtacak. P40.Premium modelinde çift zoom kamera varken P40 Pro modelinde tek zoom kamerası olacağı bilinmekte.
Çift mercekli ön kamerada aynı zamanda 3D ToF sensörü olacağı ve online ödemelerin güvenli bir şekilde sağlanacağı bilinmekte. P40 Pro ve P40 Premium‘un tasarımına baktığımızda kenarların daha ince görünmesini sağlamak için kıvrımların kullanıldığını görmekteyiz. Ve tabi ki bilindiği üzere bu modelde de Google Mobil Servisleri kullanılamayacak.
Mart 26 – Realme Narzo 10 ve 10A
Realme Narzo 10 ve 10A‘da Perşembe günü tanıtılması beklenen telefonlardan birisi. Realme Narzo 10 ve 10A modellerinin detaylı incelemesi için “Realme Narzo 10 ve 10A” başlıklı haberimizi inceleyebilirsiniz. Modelin Hindistan’da “Realme 6i” ve “Realme C3” isimleri ile duyulacağı bilinmekte.
27 Mart – Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro
Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro‘nun global lansmanları ne yazık ki ertlenmişti, ancak iki amiral gemisi nihayet 27 Mart Cuma günü gözler önüne çıkmaya hazır. Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro ikilisi bir aydır Çin’de mevuttu ve Pro modeli DxOMark’ın kamera listelerinde en üste sırada yerini aldı.
30 Mart – Honor 30S
Huawei‘nin geçtiğimiz dönemde kendisini bütün dünyaya tanıttığı gibi 30 Mart tarihinde de Honor, 30S modeli için aynısını yapmayı planlıyor. Honor 30S modelinin detaylı özellikleri için “Honor 30S,30 Martta geliyor” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.
30 Mart – Honor Play 9A
Honor 30S‘in aksine Honor Play 9A “ekonomik akıllı telefon” segmentini hedefliyor. Honor Play 9A da Honor 30S ile beraber 30 Mart‘ta tanıtılacak. Play 9A modeli; 5000 mAh batarya, 6.3″ boyutunda ve 1080P çözünürlüklü ekran ile gelecek. Honor Play 9A modelinin arka iki kamerası 13MP‘lik ana kameradan ve 2MP‘lik derinlik sensöründen oluşmakta. MediaTek Helio P35 chipsetinin de operasyonun beyni olacağı bilinmekte.
Akıllı Telefonlar
Samsung’un yepyeni arayüzü One UI neler sunuyor?
Samsung’un Geliştiriciler Konferansı’nda duyurduğu Android 9.0 Pie sürümünü temel alan One UI arayüzünü inceledik. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore ve Almanya’da beta durumunda olan One UI için Samsung Galaxy S9+ modeline önce Almanya ROM flashlayarak ardından One UI arayüzünü kurduk. Peki bu işlem nasıl yapılır?
NOT: Söz konuşu işlem telefonunuzu garanti kapsamından çıkarabilir, kullanılmaz durumuna getirebilir. Daha önce Odin kullanmış ve ROM yükleme konusunda deneyimli kişiler ile geliştiriciler dışında kullanılması tavsiye edilmez. HWP cihazınız adına oluşacak hiçbir konu hakkında sorumlu değildir.
Samsung’un yepyeni arayüzü One UI neler sunuyor?
Samsung Galaxy S9+ için One UI kurulumu;
– SamMobile sitesinden son Almanya ROM’unu indirin; https://hwp.to/ALM
– Odin’in son sürümünü indirerek kurun; https://hwp.to/Odin
– İndirdiğiniz ROM’u Samsung Galaxy S9+ telefonunuzu Donwload Mode’a alarak Odin üzerinden kurun
– Telefon sorunsuz bir şekilde açıldıktan sonra One UI arayüzünü indirin; https://hwp.to/OneUI
– İndirdiğiniz .zip dosyasını Samsung Galaxy S9+ telefonunuzun SD kartına yükleyin
– Telefonunuzu kapatıp bootloader menüsü üzerinden yeni arayüzü flashlayın
– Telefonunuz BETA modundaki One UI arayüzü ile beraber Android 9.0 Pie kullanımına hazır.
NOT: Söz konusu ROM sadece Samsung Galaxy S9+’ın SM-G965F modeli için geçerlidir. Başka hiçbir versiyonda ya da telefon modelinde kullanmayınız!!!
Akıllı Telefonlar
Sony Xperia telefonlara gelen Android Pie neler sunuyor?
Sony Xperia telefonlara gelen Android Pie neler sunduğuna bakıyoruz! Sony’nin her zaman olduğu gibi yine önce davrandığı güncelleme konusunda Sony Xperia XZ1 ve Sony Xperia XZ Premium modellerine Android 9 Pie güncellemesini sundu.
Biz de vakit kaybetmeden Xperia XZ1’e Pie güncellemesini yaptık ve XZ Premium’u ise karşılaştırma yapmak adına güncellemesini beklettik. Peki, Android Pie ile beraber Sony Xperia telefonlarda hangi yeniliklikler var? Gelin hep beraber görelim.
İyi seyirler…