GM 9 Pro için Android Pie Beta kayıtları başladı

GM 9 Pro için Android Pie Beta kayıtları başladı

28 Eylül, 2018 Akıllı Telefonlar, Mobil 0 yorumlar

Facebook Twitter LinkedIn Google+ E-Posta Whatsapp

GM 9 Pro için Android Pie Beta kayıtları başladı. Geçtiğimiz günlerde satışa çıkan ve kutudan Android 8.1 Oreo sürümüyle çıkan telefon, bildiğiniz gibi önceki modeller gibi Android One programında.  Daha önce yeni sürümün asıl sürümünün yılın son çeyreğinde çıkacağını söyleyen General Mobile, bu aşamadan önce kullanıcıların Beta sürümüyle Android Pie özelliklerine kavuşabilmesini sağlıyor.

İlginizi çekebilir: GM 9 Pro kutusundan çıkıyor

Güncellemeyle birlikte kullanıcılar yeni geçiş animasyonları, all in one ana ekran butonu, yeni ses kontrol arayüzü, değiştirilebilir navigasyon bari gibi birçok yenilikten faydalanabilecek.

GM 9 Pro için Android Pie Beta kaydı nasıl yapılıyor?

GM 9 Pro için Android Pie Beta

Android 9 Pie Beta güncellemesi kullanmak isteyen GM 9 Pro kullanıcıları, kayıt formuna linkten ulaşabilecek ve işlemi gerçekleştirebilecekler. GM 9 Pro kullanıcıları Android 9 Pie güncellemesinin asıl sürümünü yılın son çeyreğinde kullanmaya başlayabilecek.

İlgili Gönderiler

Cevap Yazın:

© EMY Medya - Kaynak gösterilerek ve bağlantı verilerek dijital ortamda alıntı yapılabilir.
HWP.com.tr internet sitesi Radore veri merkezinde barındırılmaktadır.
radore