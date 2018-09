GM 9 Pro için Android Pie Beta kayıtları başladı. Geçtiğimiz günlerde satışa çıkan ve kutudan Android 8.1 Oreo sürümüyle çıkan telefon, bildiğiniz gibi önceki modeller gibi Android One programında. Daha önce yeni sürümün asıl sürümünün yılın son çeyreğinde çıkacağını söyleyen General Mobile, bu aşamadan önce kullanıcıların Beta sürümüyle Android Pie özelliklerine kavuşabilmesini sağlıyor.

Güncellemeyle birlikte kullanıcılar yeni geçiş animasyonları, all in one ana ekran butonu, yeni ses kontrol arayüzü, değiştirilebilir navigasyon bari gibi birçok yenilikten faydalanabilecek.

GM 9 Pro için Android Pie Beta kaydı nasıl yapılıyor?

Android 9 Pie Beta güncellemesi kullanmak isteyen GM 9 Pro kullanıcıları, kayıt formuna linkten ulaşabilecek ve işlemi gerçekleştirebilecekler. GM 9 Pro kullanıcıları Android 9 Pie güncellemesinin asıl sürümünü yılın son çeyreğinde kullanmaya başlayabilecek.