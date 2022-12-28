General Mobile, geçtiğimiz Ocak ayında lanse ettiği General Mobile GM 22 ailesi için güncelleme sözü vermiş, daha önce yaşanan sorunların olmayacağını aktarmıştı. Kullanıcılar ise halen Android 12 güncellemesini bekliyor. Bir diğer yandan General Mobile GM 23 ailesi de merakla beklenen serilerden biri. Fakat, halen herhangi bir gelişme hakkında bilgi sahibi değildik.

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Biz de sizlerden gelen soruları General Mobile kanadına ileterek GM 22 ve GM 23 serisi hakkındaki çeşitli sorularınıza cevap aldık. Cevabı Aydoğan aktarıyor!

İyi seyirler…