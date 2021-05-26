Akıllı Telefonlar
GM 21 Ailesi ve GMPods 2 Modelleri Tanıtıldı!
General Mobile, yeni ürünleri olan GM 21 Ailesi ve GMPods 2 Ailesi modellerini tanıttı. General Mobile, resmi sosyal medya hesapları ve web sitesi üzerinden 24 Mayıs tarihinden başlayarak üç gün süren lansman etkinliği ile GM 21 Pro, GM 21 Plus, GM 21, GMPods 2 Pro ve GMPods 2 ürünlerini tanıttı.
Göz atmak isteyebilirsiniz: GM 21 Pro resmen Tanıtıldı!
İçindekiler
GM 21 Pro Kamera Özellikleri;
General Mobile, GM 21 Pro modeli kamera tarafında kullanıcılara 48MP Ultra HD kamera, makro kamera, 115 derece ultra geniş açı kamera ve derinlik özelliği veren portre modu kamera ile dörtlü yapay zeka kamera deneyimi sunuyor.
108MP süper piksel modu bulunan GM 21 Pro, yapay zeka kamera desteği ile ultra net fotoğraf deneyimi
sunacağını belirtiyor. Yapay zeka sahne algılama, gece modu, portre modu ve güzelleştirme modu da arka kamera yer alan özellikler arasında.Video özelliklerinde ise, 4K kayıt özelliği, ağır çekim ve hızlı çekim modları bulunuyor.. 16MP Selfie kamerası olan GM 21 Pro’da ek olarak ekran flaşı da konumlandırılmış.
Ekran ve Donanım Detayları:
GM 21 Pro, 6.67 inç ekran boyutu, FHD+ 1080×2400 piksel ultra yüksek çözünürlük ile %90.23 oranında
ekran özelliklerine sahip. 8 çekirdekli MediaTek Helio G90 işlemcisi bulunan GM 21 Pro, 6GB RAM kapasitesi, 128GB dahili depolama alanı ve 256GB’a kadar MicroSD kart desteği barındırıyor.
5000mAh batarya bulunan cihaz, 15W hızlı şarj adaptörü ile geliyor. GM 21 Pro, güvenlik kanadında parmak izi okuyucu sensörü ve yüz tanıma teknolojisi ile sunuluyor. General Mobile GM 21 Pro Süper Siyah ve İnci Mavisi olmak üzere iki farklı renk seçeneğini kullanıcıların beğenisine sunuyor.
Android 11 işletim sistemiyle çalışan GM 21 Pro’nun tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 2.799 TL olarak açıklandı.
General Mobile GM 21 Plus
General Mobile GM 21 Plus modeli kullanıcılara 16MP kamera, makro kamera ve derinlik özelliği veren portre modu kamera ile üçlü yapay zeka kamera özelliği sunuyor. 96MP süper piksel modu bulunan GM 21 Plus, yapay zeka kamera desteği ile geliyor. Yapay zeka sahne algılama, gece modu, portre modu ve güzelleştirme modu da arka kamera özellikleri arasında yer alıyor. GM 21 Plus, 1080p kayıt, ağır çekim ve hızlı çekim modu video özelliklerini sunuyor. 8MP Selfie kamerası olan GM 21 Plus’da ekran flaşı da bulunuyor.
GM 21 Plus Ekran ve Donanım Detayları:
GM 21 Plus, 6.53 inç ekran boyutu, HD+ 720×1600 piksel çözünürlük ile %90 oranında yeni nesil su
damlası ekran deneyimi sunuyor. 8 çekirdekli MediaTek HelioG35 işlemci sunan GM 21 Plus, 4GB RAM kapasitesi, 64GB dahili depolama alanı ve 256GB’a kadar MicroSD kart desteği ile ek depolama alanı sunuyor.
5050mAh batarya kapasitesine sahip olan GM 21 Plus, yüz tanıma ve parmak izi okuyucu özelliği de sunuyor.
General Mobile GM 21 Plus ile Çarpıcı Siyah ve Çarpıcı Yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışta. Android 11 işletim sistemiyle çalışan GM 21 Plus’ın tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 1.999 TL olarak açıklandı.
GM 21 Modeli:
Tanıtımı gerçekleştirilen üçüncü ürün olan GM 21 modeli ise giriş seviyesi akıllı telefon konumunda.6.517 inç büyüklüğünde yeni nesil su damlası ekran, yapay zeka üçlü kamera, 8 çekirdekli SC9863A işlemci sunuyor. 3GB RAM kapasitesi, 32GB dahili depolama alanı ve 256GB’a kadar MicroSD kart desteği ile ek depolama alanı sunuyor. Ayrıca, 5000mAh batarya kapasitesi bulunan cihazda Yüz tanıma ve parmak izi okuyucu özelliği de konumlandırılmış.
General Mobile GM 21, Koyu Mavi, Gök Mavisi ve Siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor. Android 11 işletim sistemiyle çalışan GM 21’in tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 1.599 TL olarak açıklandı.
GMPods 2 Pro:
General Mobile tanıttığı yeni GMPods 2 Pro tam kablosuz kulaklık, 3,7 gram ağırlığında olan tek bir kulaklık ve üç tip değiştirilebilir silikonu ile tanıtıldı.
GMPods 2 Pro, hibrit sürücü sistemine sahip güçlendirilmiş performansı ve AAC HD ses kodeği ile her
bas ve tiz dengesini sağlayıp sağlıklı bir ses performansı sunuyor. Gelişmiş gürültü yalıtımı algoritması ve dört mikrofonlu gürültü engelleme sistemi konumlandırılan özellikler arasında.
Bluetooth 5.0 ile bağlantı kurabilen GMPods 2 Pro kulaklıkta bulunan dokunmatik yüzey sayesinde
müzik, sesli asistan, arama ve daha fazlasını akıllı telefonunuzu cebinizden çıkarmadan kulaklık
üzerinden kontrol edebilmenizi mümkün kılıyor.
Tek şarjla 3.5 saate kadar varan kesintisiz müzik deneyimi sağlayan GMPods 2 Pro, 600mAh Type-C
bağlantılı şarj kutusu kapasitesi ile de 17.5 saate kadar ilave ve toplamda 21 saate kadar varan neredeyse tüm gün kullanım deneyimi sunuyor.
General Mobile GMPods 2 Pro ile beyaz renk seçeneğini kullanıcıların beğenisine sunuyor. GMPods 2
Pro’nun tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 299 TL olarak açıklandı.
4 saatlik pil ömrü ve Type-C bağlantılı 380mAh kapasiteli şarj kutusu ile satışa sunuluyor. Bluetooth 5.1 ile bağlantı kurabilen GMPods 2, kulaklıkta bulunan dokunmatik yüzey ile müzik, sesli asistan arama ve daha fazlasını kulaklık üzerinden kontrol edebilirsiniz. General Mobile GMPods 2 ile siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile sunuluyor.
GMPods 2’nin tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 199 TL olarak açıklandı.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi-ABD mahkemesinde son karar açıklandı!
Hatırlarsanız Xiaomi 2021 yılının başlarında ABD tarafından kara listeye alınmıştı. Hatta Reuters tarafından ortaya atılan iddiaya göre ABD Hükümeti, aralarında hepimizin yakından tanıdığı Xiaomi firmasının da bulunduğu dokuz adet Çinli şirketi kara listesine almıştı. Çin’in devlete ait hava araçları üreticisi olan Comac firmasını da kapsayan yeni listedeki şirketler, ABD’li yatırımcılar tarafından hiçbir yatırım alamayacaklardı.
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ABD Hükümeti, Xiaomi’yi en sert yaptırım uyguladığı şirketlerin bulunduğu “Varlık Listesi”ne henüz almamıştı. Dolayısıyla bu durum Xiaomi’nin Google yasağı gibi ağır yaptırımlara tabi olmayacağı anlamına geliyordu. ABD District of Columbia Bölge Mahkemesi, 25 Mayıs 2021 tarihinde saat 16.09’da (Doğu Standart Saati) ABD Savunma Bakanlığı’nın 14 Ocak 2021 tarihinde Xiaomi’yi “Komünist Çin Askeri Şirketi” (CCMC) olarak belirlemesini iptal eden kesinleşmiş kararını yayınladı. Kesinleşmiş kararla birlikte ABD vatandaşlarının ve tüzel kişilerin Xiaomi menkul kıymetlerini satın alma veya tutma yetkisine ilişkin tüm kısıtlamalar resmen kaldırılmış oldu!
Şimdi de Xiaomi Twitter’dan bir basın açıklaması yaptı ve şu sözleri kamuoyuna paylaştı:
— Xiaomi (@Xiaomi) May 26, 2021
“Xiaomi olarak dünya genelindeki tüm kullanıcılarımızın, iş ortaklarımızın, çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın bu süreçte bize verdikleri destek ve güven için teşekkür ediyoruz. Açık, şeffaf, borsada işlem gören ve bağımsız bir şirket olarak faaliyet gösteren ve yönetilen bir şirket olduğumuzu yineliyoruz. Xiaomi olarak kullanıcılarımıza güvenilir tüketici elektroniği ürünleri ve hizmetleri sunmaya, dünyadaki herkesin yenilikçi teknolojilerle daha iyi bir yaşam sürmelerini sağlamak için en adil fiyatlarla harika ürünler sunmaya devam edeceğiz.”
Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi Xiaomi, tedarik zinciri ve lojistik süreçler konusunda hiçbir sekteye uğramayacak ve Amerikan menşeili firmalarla işbirliği yapmasında herhangi bir engel çıkmayacak.
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Akıllı Telefonlar
Huawei, HarmonyOS 2.0’ı 2 Haziran’da tanıtacak!
Huawei, iki senedir aktif bir şekilde geliştirdiği ve Android’e alternatif olarak adlandırdığı HarmonyOS işletim sistemini yakında tanıtacak. Kısa bir süre önce şirket, geliştiriciler için özel bir Beta sürümü yayınladı. Gerçekleşen Beta sürecinin ardından geri dönüşlerle birlikte HarmonyOS’un son hali 2 Haziran’da çıkış yapacak. Geliştiriciler için gerçekleşen Beta’da yeni işletim sisteminin oldukça stabil çalıştığı ortaya çıkmıştı.
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HarmonyOS 2.0 hakkında neler biliyoruz?
Bugün Huawei’nin resmi Weibo hesabı, HarmonyOS 2.0’ın 2 Haziran’da resmi olarak çıkış yapacağını paylaştı. Yeni işletim sisteminin lansmanı, global olarak gerçekleşecek. Ancak Çin veya başka ülkeler için ayrı bir lansmanın düzenlenip düzenlenmeyeceği henüz belli değil. HarmonyOS’u Beta sürümünde deneyimleyen kullanıcılar, bu işletim sistemini “yeniden tasarlanan Android” olarak değerlendirmişlerdi. Bu işletim sisteminin temeli, bilindiği üzere Android’e dayanıyor. Bununla birlikte HarmonyOS, Android uygulamalarını ve Google Hizmetlerini çalıştıracak alt yapıya sahip olacak. İşletim sistemi üzerinde gerçekleştirilen testler, yazılımın oldukça iyi çalıştığını gösteriyor.
Huawei’ye göre HarmonyOS, çok yönlü ve hafif bir işletim sistemi. Şirket, bu işletim sistemi ile uygulamalar ve temel işlevler için en az kaynakla en yüksek performansı vermeyi hedefliyor. Ayrıca HarmonyOS, Android tabanlı EMUI 11’den daha az RAM ve depolama alanı kullanacak. Sonuç olarak HarmonyOS, yüksek performans ve düşük güç tüketimi ile Android ve iOS için önemli bir rakip olacak. Platformun tüm özellikleri için işletim sisteminin resmi olarak duyurulmasını bekliyoruz. Ayrıca HarmonyOS’un hangi cihazlarda kullanılabileceği de lansman sırasında ortaya çıkacak.
HarmonyOS, geliştiricilerin testlerinde nasıl bir sonuç verdi?
Çin kaynaklarına göre yeni yazılımı test eden bir kullanıcı, HarmonyOS’un Android’deki EMUI’dan daha yüksek performansta ve kararlılıkta olduğunu paylaştı. Ayrıca yeni işletim sisteminin henüz Google sistemlerinde kullanılamayan özelliklere sahip olduğunu da belirtti. Huawei’nin HarmonyOS’u yıl konuna kadar 200 milyondan fazla cihaza kurmayı planladığını biliyoruz. Huawei harici cihazlarda da 100 milyona yakın kullanıcının HarmonyOS’a geçmesi şirketin tahminleri arasında yer alıyor. Bu nedenle yeni işletim sisteminin test aşaması oldukça önemliydi. Test eden kişilerin yorumları, işletim sisteminin iOS kadar stabil ve Android kadar özgür olduğunu gösteriyor. Yine de HarmonyOS üzerindeki son güncellemeler ve resmi çıkışın ardından yeni işletim sistemi hakkında daha kesin yorumlara ulaşacağız.
Geçtiğimiz günlerde TENAA’nın web sitesi, Huawei Mate 40 Pro 4G ile ilgili verileri ortaya çıkardı. TENAA’ya göre Mate 40 Pro 4G ve MatePad Pro 2, HarmonyOS ile gelecek. Ayrıca söylentilere göre 2 Haziran’da HarmonyOS’un yanında MatePad Pro 2 ve Watch GT 3 serisi de tanıtılacak. Huawei’nin uzun zamandır geliştirdiği HarmonyOS’un, akıllı telefon dünyasında nasıl bir etki yaratacağını merakla bekliyoruz.
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Akıllı Telefonlar
Redmi Note 8 2021 modeli görücüye çıktı!
Redmi Note 8 2021 modeli resmi olarak kullanıcılarının karşısına çıktı. 2019 yılında çıkan asıl modelin başarılarını tekrarlamak isteyen akıllı telefon sonunda ortaya çıktı. Böylelikle akıllı telefonun teknik özellikleri de kesinleşti. 2019 modele göre büyük farklılıklara sahip olmayan akıllı telefon MediaTek yapımı işlemci ile piyasaya çıkacak. Ayrıca akıllı telefon tasarımsal anlamda da büyük bir yeniliğe sahip değil. Bununla birlikte akıllı telefonun renk seçenekleri dahi 2019 model ile birebir aynı.
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Redmi Note 8 2021 akıllı telefon dünyasına merhaba dedi!
Xiaomi akıllı telefon dünyasındaki yerini sağlama almak istiyor. Özellikle orta ve alt seviyede oldukça önemli bir konumda olan Çinli teknoloji devi, ürün yelpazesini de genişletmek için yoğun çaba harcıyor. Serilerini devam ettiren firma, geçtiğimiz senelerde piyasaya çıkan bir modelini de 2021′e uyarlıyor. Birçok firmanın tercih ettiği yönteme başvuran Redmi sevilen bir modeli için hazırlıkları tamamladı. 2019 yılında Redmi Note 8 serisini piyasaya çıkaran akıllı telefon üreticisi, övgüleri toplamayı başarmıştı. 25 milyon birim satış sayısını geride bırakan akıllı telefon çıkış yapmasının üzerinden iki yıl geçmesine rağmen hala oldukça tercih ediliyor. Bu ilginin farkında olan Redmi de akıllı telefonun 2021 sürümü için kolları sıvadı. Benzer bir performans hedefleyen Çinli teknoloji devi akıllı telefonunu kullanıcılarının karşısına çıkardı. Teknik özellikleri ve tasarım detayları resmi olarak ortaya çıkan akıllı telefon, 2019 yılında çıkan sürüme oldukça benzemekte. Firma çoğu konuda yeni bir geliştirme yapmayı tercih etmemiş.
2019 yılında piyasaya çıkan Redmi Note 8 gücünü Snapdragon 662 işlemcisinden alıyordu. Ancak 2021 sürümü ile birlikte bizleri MediaTek işlemci karşılıyor. Akıllı telefona gücünü Helio G85 yonga seti verecek. Bununla birlikte 5G‘nin yaygınlaşması Redmi Note 8 2021‘in pek umurunda değil gibi gözüküyor. Zira firma 2021 sürümünde 5G özelliğine yer vermiyor. Biraz şaşırtıcı olsa da akıllı telefonun fiyatını düşük tutmak amacıyla firmanın böyle bir yol izleme ihtimali olmuş olabilir. Akıllı telefonda grafik işlemcisi olarak da Mali-G52 yer alıyor. Ayrıca akıllı telefon 4 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olacak. 2019‘da piyasaya çıkan modelde yer alan 3 GB RAM seçeneği artık kullanılmayacak. Bununla birlikte yine 2019 modelde 6 GB‘lık RAM seçeneği de yer alıyordu. Ancak firma görünüşe göre kullanıcılarına tek bir seçenek sunacak. Akıllı telefon 256 GB‘a kadar da microSD kart desteği ile piyasaya çıkacak.
Redmi Note 8 2021, 2019 ile aynı tasarım anlayışına sahip!
Tanıtım görüntüleri paylaşılan akıllı telefon, tasarımsal anlamda 2019 yılında çıkan modelden farklı bir görünüme sahip değil. Zira iki akıllı telefonun da 6.3 inçlik FullHD+ ekranı bulunmakta. Ayrıca yine iki cihaz da damla çentikli ekran tasarımına sahip. İki cihazın parmak izi okuyucularının yerleri bile aynı. Firma 2019 modelin mevcut popülaritesini göz önünde bulundurarak pek bir değişiklik yapmaması sürpriz olmadı. Bir adet ön kamerası olan akıllı telefonda kamera 13 MP olarak bizleri karşılıyor. Arka tarafta da tıpkı 2019 versiyonunda olduğu gibi dörtlü bir kurulum dikkat çekiyor. Bu kameralar ise sırasıyla, 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP derinlik ve yine 2 MP makro sensörü olarak belirlenmiş. Kameraların teknik özellikleri de tahmin edeceğiniz üzere 2019 model ile aynı. Redmi Note 8 2021 modeli 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bununla birlikte 2019 modelde 18W olan şarj desteği de 2021 model ile birlikte 22.5W‘a yükseldi.
Üç farklı renk seçeneğine sahip olacak akıllı telefonun renkleri de 2019‘daki ile aynı. Akıllı telefon Neptün mavisi, ayışığı beyazı ve uzay siyahı renk seçeneklerine sahip. Tanıtımı yapılan Redmi Note 8 2021 modelinin fiyatı henüz belli değil. Ancak akıllı telefonun yakın zamanda piyasaya sürüleceği iddia ediliyor. Bununla birlikte akıllı telefonun ülkemize de gelme ihtimali oldukça yüksek. Bakalım firma, yeni versiyonu ile başarısını sürdürecek mi bekleyip göreceğiz.
Redmi Note 8 teknik özellikleri;
- Ekran : 6.3 inç FHD+ LCD
- İşlemci: MediaTek Helio G85
- RAM: 4 GB
- Ön kamera: 13 MP
- Arka kamera: 48 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açı + 2 MP derinlik + 2 MP makro
- Depolama alanı: 64 GB/128 GB + 256 GB’a kadar microSD
- Batarya: 4000 mAh
- Şarj teknolojisi: 22.5W
- İşletim sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 12.5
- Port: USB-C
- Bağlantı: Dual 4G VoLTE, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11
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