Gezelim Güzelleşelim ekibi neden Xperia XZ1 kullanıyor?

Popüler yemek ve gezi bloglarına sahip olan Ebru Sezer ve Ahmet Faik Karanis çalışmaları sırasında neden Sony Xpzeria XZ1 kullanıyor? Keyifli söyleşimizde anlatıyorlar.

Gezerken yiyen, kendi ifadeleriyle “şehri yiyen” Gezelim Güzelleşelim ekibi aslında iki farklı Instagram hesabının içeriğini oluşturan kişilerden oluşuyor. Gezen Ayaklar hesabında yaşam tarzı ve gezi paylaşımları yapan Ebru Sezer ile Yiyelim Güzelleşelim hesabında gezi ve gurme paylaşımları yapan Ahmet Faik Karanis ortaklığında hayata geçen Gezelim Güzelleşelim’in hikayesini dinliyoruz, sonrasında da Sony Xperia XZ1 ile deneyimlerine kulak veriyoruz.