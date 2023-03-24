Getir ve BiTaksi platformlarının kullanıcılarından 100 milyonun üzerinde kişisel verinin sızdırıldığı iddialarıyla gündeme gelen olaylar sonrasında, Getir yönetimi bir açıklama yaparak kullanıcılarının güvende olduğunu belirtti.

Getir, Türkiye’nin en popüler online market platformlarından biridir ve son zamanlarda yaptığı atılımlarla beraber taksi hizmetlerine de başlamıştı. Ancak gün boyu devam eden haberlerde, hem Getir hem de BiTaksi platformlarının kullanıcılarının kişisel verilerinin sızdırıldığı iddiaları dile getirildi.

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Getir yönetimi ise yaptığı açıklamada, iddiaların doğru olmadığını ve kullanıcıların hesaplarının güvende olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada, sızdırılan kişisel verilerin sayısının sınırlı olduğu vurgulandı. Şirket aynı zamanda, kullanıcıların hesaplarının bir başka kişi tarafından kullanılamayacağına ve kredi kartı bilgilerinin de kendi sistemleri altında toplanmadığına dair bilgi verdi.

Getir tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde:

Kullanıcılarımızın Dikkatine

Sınırlı sayıda kullanıcımıza ait bazı kişisel bilgiler internette paylaşılmıştır. Yaptığımız incelemelerde sistemlerimize dışarıdan bir erişim olmadığı tespit edilmiştir. Paylaşılan bilgilere erişim şeklini araştırmaya devam ediyoruz. Söz konusu bilgiler ile bir başkası tarafından kullanıcılarımızın Getir hesaplarına erişim sağlanması mümkün değildir. Kredi kartı bilgileri ise kendi sistemlerimizde tutulmayıp Mastercard’ın MasterPass sistemlerinde saklandığından kullanıcı özelinde kredi kartı bilgilerine erişim olmamıştır.

Getir olarak konuyla ilgili resmi merciler nezdinde yasal süreçleri başlattık. Bilgilerine erişilen kullanıcılarımıza ulaşıp gerekli bilgilendirmeyi derhal yapacağız. Bu süreci şeffaf bir şekilde yürüteceğiz ve herhangi bir gelişme olursa kamuoyunu bilgilendireceğiz. Kişisel verilerin gizlilik ve güvenliği konusunda büyük bir hassasiyete sahip olduğumuzu hatırlatarak, veri mahremiyeti konusunda gerekli özeni göstermeye devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.