Getir artık otomobil de getiriyor

Getir, Renault işbirliği ile Türkiye’de daha önce yapılmamış inovatif bir projeye imza attı. Yapılan işbirliği kapsamında Getir ve Renault, dünyada ilk kez test sürüşünü dakikalar içinde kullanıcının ayağına getiriyor.

Getir ile Renault Megane Sedan test sürüşü

“Getir de getirsin; Renault Megane test edilsin!” sloganıyla kullanıcıyla buluşan işbirliği kapsamında artık Getir kullanıcıları, İstanbul’da hafta içi 18.00-22.00; hafta sonu ise 12.00-22.00 saatleri arasında anında Renault Megane Sedan’ı test edebiliyor. Getir ana menüsünde yer alan “Test sürüşü” kategorisi ile uygulama üzerinden test sürüşü imkanı veren bu inovatif işbirliği, teknoloji ve otomobil meraklılarına hızlı ve kolay bir şekilde Megane Sedan’ı test etme fırsatı sunuyor.

Getir uygulaması ile tüm kullanıcılar, İstanbul’un her noktasından “Megane Sedan’ları Getir” diyebiliyor ve dakikalar içinde test sürüşüne başlayabiliyor.